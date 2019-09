Branky, body, Mareš. Teplický útočník pálí v lize dál

„Góly dávat umím. Je to jen o tom, jak jsem zdravý, jak pracuju, jak jsem rozběhaný. Když rozběhaný nejsem, jsem týmu houby platný,“ tvrdí útočník, který atakuje své maximum v české lize. V ročníku 2010/11 skóroval za skláře sedmkrát a vysloužil si angažmá ve Spartě.

Tehdy ovšem byla jeho pozice na hřišti jiná. „Tenkrát jsem hrál záložníka. Od doby, co mě trenér Kozel vysunul v Dukle do útoku, jsem za půlsezonu měl čtyři góly a sedm asistencí. V zápase s Jabloncem jsem byl u pěti gólů. V útoku se cítím dobře,“ užívá si 32letý navrátilec z Polska. „Mám už přece jen nějaký věk, už mi to neběhá tolik jako třeba tomu prckovi Lojzovi Hyčkovi nebo Páťovi Žitnému; oni mají 20 kilo a můžou běhat do druhého dne. Zato já už to cítím, nějaké kilíčko jsem nabral.“

I proto hraje malinko jinak než dřív. „Snažím se to uhrát chytrostí a díky soubojům. Vpředu si můžu trochu odfrknout, kdežto v záloze musíte jezdit nahoru dolů; tam bych se zbytečně vybíjel fyzicky.“

Střeleckou explozi zažil Mareš na Slovensku, za Ružomberok nasázel v lize 14 gólů, za slavný Slovan Bratislava 12, ale jen za podzim! „A za polský Lubin jsem pak měl sedm branek po půlce.“

Všechny letošní góly teplického válečníka přinesly zisk; 5 gólů = 8 bodů. Přitom nejdřív sbíral spíš karty, žluté i jednu červenou. „Některé byly zbytečné, jiné za nic, ale já hraju fotbal pořád naplno. Proti Bohemce s námi rozhodčí Lerch mluvil, žádná arogance, pak to na hřišti vypadá jinak,“ pochválil arbitra.

Mareš udeřil už v 1. kole v Příbrami. Pak pětkrát nic. „Což jako útočník cítíte. Ale už mám něco odkopáno, v kariéře jsem to zažil a nenechal jsem se rozhodit. Pracoval jsem pro tým a věděl, že to přijde. Teď to padá a snad bude i dál,“ přeje si. „Samozřejmě díky tomu mám větší sebevědomí, euforie je hezká. A doufám, že se brzy prosadí i Kuba Řezníček, skvěle pro nás pracuje.“

Příchod Řezníčka z belgického Lokerenu mu prospěl. Teplice změnily rozestavení na dva útočníky a Mareš má víc prostoru. „Pomohlo mi to. Nejsme extra fotbalisti, ale makáme.“

Marešův přínos není jen v gólech. „Už na prvním tréninku jsem viděl, že sem přinesl jiný vítr, jiného ducha, vítěznou mentalitu, to jsme potřebovali,“ vnímá kouč Stanislav Hejkal. „Ale nedokázali jsme to využít, nebyl nikdo k němu. Pokoušel jsem se tam dát Kubu Horu, který pak odešel do Slavie, dvakrát jsem měl připraveného Nazarova, dvakrát se zranil těsně před zápasem. Až Řezníček to splňuje. Ty souboje omlátí, z toho vypadnou odražené balony pro Mareše, on ty góly dává.“

A to i v době, kdy není v pořádku. „Do zápasu s Bohemkou jsem nešel stoprocentně fit, jen jsme to radši nikde nezmiňovali. Chtěl jsem klukům pomoct, ale ke konci jsem už tahal nohy.“ A tak ke konci použil hlavu a zařídil třetí vítězství Teplic.