Teplický Hyčka po gólu: Předplatil jsem si ho před pěti lety

Jak moc jste gól vyhlížel?

V Teplicích je můj první a spadl mi obrovský kámen ze srdce. Už mě to v hlavě začalo trápit. Jsem tady dlouho a na gól jsem taky čekal dlouho. Jsem rád, že se to dneska povedlo. Vždycky říkám, že každá série jednou končí, dobrá i špatná. Ale štvalo mě to, měl jsem šance, které jsem neproměnil.

Co vás ta trefa bude stát?

Já už když přišel, kasařovi Tomáši Grigarovi jsem ho zaplatil. Takže jsem si ho před pěti lety vlastně předplatil. Doufám, že už po mě nebude chtít nic jiného.

To jste si tehdy tak věřil?

Ne že bych si věřil, ale když mi Grigy psal zápisné do kasy, říkal jsem mu, ať tam dá rovnou i gól. Zaplatil jsem to najednou. Teď před Vánoci se to hodí, nějakou korunu jsem ušetřil (smích).

Jaký byl zápas v Jablonci?

Těžký, bolí mě nohy. Na Jablonec v prosinci bylo hřiště dobré, ale terén náročný. Jak byl rozšlapaný, byl blátivý, těžko se pohybovalo a balon moc neposlouchal.

Vyhráli jste podruhé v řadě, čím to, že jste se tak zvedli?

Konečně jsme přestali mít smůlu. Dostávali jsme hloupé góly, to nás sráželo, ale říkali jsme si, že to musí skončit. Po dlouhé době jsme dali první branku. Se Zlínem minule jsme taky prohrávali, ale zvedli se a otočili to, v tom jsme našli sílu.

Zápas přinesl emoce.

Byly vidět i ze strany Jablonce, taky nemá supersérii, v některých soubojích se to projevilo. My jsme podali dobrý výkon jako tým. Jablonec hrál hrozně jednoduchou kombinaci, nakopávali míče na vysoké útočníky. Naši stopeři si s nimi výborně poradili. Musím je pochválit, kolik soubojů a hlaviček vyhráli. Středáci pak sbírali balony a z toho plynulo, že Jablonec neměl tolik šancí.

Cítil jste ze soupeře nepohodu?

Nebyli rozhození, mají výborný tým i hráče, ale taky náročný program. Bylo vidět, že někteří začali postupem času tahat nohy. Nedaří se jim střelecky. Dát nějakou šanci, mohli jsme tu dostat čtyřku. Oni jak skórují, tak se rozjedou.

Víte, že jste vyhráli venku po roce?

Ani mě to nenapadlo, spíš nás užírala dlouhé série bez výhry. Ani jsme zápasy nedotahovali do remízy, chtěli jsme to konečně zlomit.