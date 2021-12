Najednou máme i sportovní štěstí, těší Jarošíka další výhra Teplic

Jeho Teplice jsou sice stále předposlední, ale na čtrnácté Pardubice už ztrácí jen tři body, třináctému Jablonci se přiblížily na pět bodů.

Co je za vaším vzestupem?

Trošku se otočilo, najednou máme i sportovní štěstí. Ono to je možná klišé, ale je to tak. Pode mnou kluci žádný zápas nevzdali, ani nehráli špatně, ale nešlo to výsledkově. Teď jsem rád, že se to překlání se druhou stranu. O tom to je, nevzdat to, makat dál, vstát na nohy, poctivě trénovat.

Jaký byl zápas v Jablonci?

Hodně bojovný, důrazný. Moc fotbalu tam nebylo, hrozně si vážíme toho, že jsme navázali na domácí body. I když Jablonec nás dostal víc pod tlak, obrana pracovala skvěle, udrželi jsme čisté konto. Zápas rozhodl první gól. Ten, kdo se musel na tomto terénu hnát dopředu, to měl těžké.

Už ve 40. minutě jste střídal střelce prvního gólu Fortelného. Proč?

Měl bolístku na stojné noze už po Zlínu, teď mu na tu nohu šlápli. Nemohl dál hrát, ale ten jeho úvodní gól nám hrozně pomohl.

Zápas byl hodně tvrdý a emotivní, bylo znát, že jde o hodně?

Jablonci i nám šlo o moc a možná se ta nervozita přenesla na trávník. Bylo to hodně rozkouskované, plno osobních soubojů, faulů, pro diváka nic moc. Ale když se vyhraje, najednou všechno dobré.

Skvěle pracovala vaše defenziva, Jablonec jste nepustili do vážnější šance.

Je to dobrá vizitka naší obrany, protože Jablonec má výborné hráče. Podržel nás také brankář Grigar.

Jaká je pozice stopera Martina Chlumeckého, s nímž vedení klubu řeší předčasné ukončení smlouvy?

Krátce jsme se spolu na to téma bavili, panuje s ním nespokojenost ze strany vedení klubu, ale nechci to moc řešit ani se v tom rýpat. Říkal jsem mu, že musí co nejlépe odehrát závěr ligy, hraje i o svoji budoucnost. Dojedeme týden do konce a sedneme si k tomu všichni.

Na hřišti soupeře Teplice vyhrály v lize po více než roce. Je to úleva?

Vážíme si toho, v Jablonci se moc nevyhrává. Potvrdili jsme bodově a možná i výkonem, že proti Zlínu to nebyla žádná náhoda.