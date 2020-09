Guľa chválil reakci hráčů: Od takového vítězství se můžeme odrazit

„Kvůli neproměněným šancím jsme se nadřeli, ale vyhráli jsme zaslouženě,“ oddechl si Guľa. „Od takového vítězství se můžeme odrazit.“



Plzeň kvůli reprezentační přestávce musela čekat dva týdny na to, než mohla odčinit nečekanou porážku 1:4 v Liberci.

Jaká během té doby byla atmosféra v týmu?

To by bylo na delší a komplexnější debatu. Podstatná byla reakce mužstva. Kluci hráli na riziko, byli sebevědomí. Pomohl nám gól, chytli jsme jistotu. Nerad bych se vracel k tomu, co bylo, takovou situaci jsme ještě nezažili, museli jsme se k tomu nějak postavit a já jsem rád, že jsme to zvládli.

Proč vůbec nenastoupil kapitán Jakub Brabec?

Je to náš kapitán a lídr, ale cítil jsem, že bude potřeba, abychom využili konkurenční prostředí. Nehledal bych za tím nic velkého. Je to o velikosti klubu, že můžete nenasadit kapitána a máte připraveného dalšího hráče.

Jak se vám líbil výkon Miroslava Káčera?

Myslím, že přinesl do hry něco, co jsme potřebovali. Byl v přechodu platný, zdravě agresivní. Ale nejsem takový analytik, abychom dokázal rovnou takhle po zápase říct nějaké velké hodnocení. Určitě byl důležitou součástí týmu.

Co říkáte na rozhodující gól Lukáše Hejdy, který byl kvůli hraničnímu postavení dlouze přezkoumáván i videa?

Emoce musíte přibrzdit, šlo o rozhodnutí VAR a k tomu já nemám co říct. Jsem rád, že rozhodl v náš prospěch. Ze svého postavení jsem neměl šanci posoudit, jestli to byl ofsajd, nebo ne. Každopádně jsem rád, že branka platila.