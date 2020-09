Moc jsem nevěřil, že gól uznají, připustil plzeňský hrdina Hejda

„Upřímně, moc jsem nevěřil. Spíš jsem tušil, že to asi bude ofsajd, proto jsem se ani moc neradoval. Až pak jsem si to pustil. Rozhodují nohy, které jsme s jejich obráncem asi měli na stejné úrovni. Od toho je tu video a to gól uznalo, díky bohu,“ popisoval 30letý stoper situaci ze 74. minuty zápasu, která rozhodla o výhře 2:1.

Zakončení to od něj bylo skvělé. Po centru Ba Louy z pravé strany se vrhl po míči a hlavou jej v pádu usměrnil přesně k pravé tyči gólmana Mikulce. „Byl to těžký zápas a jsem moc rád, že se z toho zrodila výhra,“ oddychl si.

Viktoria potřebovala zabrat po dvou nepovedených zápasech, porážce v nizozemském Alkmaaru ve druhém předkole Ligy mistrů a následném výprasku v Liberci. „Tam nám nešlo vůbec nic. Chtěli jsme to odčinit. Doma jsme silní a myslím, že jsme podali dobrý výkon,“ hodnotil Hejda.

Plzeň mohla litovat, že nevytěžila víc z úvodního tlaku. Ujala se pouze hlavička Beauguela po centru slovenského záložníka Káčera, který za Plzeň poprvé nastoupil od úvodní minuty.

„Vstup nám vyšel. Hráli jsme aktivně, dávali rychle balony od nohy, vytvářeli si šance a závary, vstřelili první gól. Myslím, že jsme dominovali. Jenže pak jsme z ojedinělé akce dostali branku a ztratili trošku tempo,“ uznal Hejda, který ve stoperské dvojici nastoupil tentokrát s Luďkem Pernicou, jenž nahradil kapitána Brabce. „Známe se, trénujeme spolu denně. Nebyl pro něj problém naskočit, vyhověli jsme si a myslím, že to fungovalo dobře.“

S Viktorií však mohlo být hůř, kdyby za stavu 1:1 nevytáhl parádní zákrok gólman Hruška, který rozštěpem vychytal osamoceného Drchala. Zanedlouho přišla zlomová akce a zápis Hejdy. „Ve druhé půli jsme opticky drželi balon, měli jsme pár šancí, ale soupeř také. Jsem rád, že tři body nakonec máme my.“

Po půl roce mohla do Doosan Areny větší návštěva, v ochozech bylo necelých šest tisíc lidí. „Musíme jim poděkovat, cítili jsme se fantasticky. Hraje se to pro lidi, my bychom si přáli plné stadiony. Když hrajete před prázdnými tribunami, není to ono,“ uzavřel Hejda.