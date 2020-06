Dobývání nám moc nejde, ví dobře zlínský spasitel Džafič

„Hned v úvodu jsme dostali nádherný gól. Celý zápas jsme pak dotahovali, ale až do devadesáté minuty jsme nebyli úspěšní. Až na samém konci jsme to prolomili krásnou akcí,“ vydechl si čerstvě třicetiletý Džafič po remíze 1:1.



Jak s týmem zacloumala rychlá inkasovaná branka?

Rozbila všechny naše taktické záměry, co jsme na ně měli. Na takovou branku se nedá připravit. Pak jsme dobývali, jenže míče jsme často ztráceli a Baník hrozil z brejků do naší otevřené obrany. Naštěstí jich moc nedotáhl.

Zároveň soupeř dobře bránil, že?

Jak nám ukázaly oba dosavadní zápasy po dlouhé pauze, dobývat nám moc nejde. Šancí jsme si zase moc nevytvořili. Jsem rád, že jsme měli alespoň jednu, kterou jsme v závěru proměnili. To už jsme hru otevřeli úplně, na hřiště šli všichni naši útočníci, což se vyplatilo.

Jak těžký váš vyrovnávací gól byl?

Pedro Martínez dal nádhernou kolmici na Roba Matejova. Já jsem viděl, jak všichni odskakují do malého vápna, tak jsem zůstal stát mimo něj. Robo mě dobře viděl, dal mi to krásně po zemi. Snažil jsem se střelu trefit, aby mi neuletěla nahoru. Ale ta rána mi sedla.

V závěru jste ještě mohl dokonat obrat střelou z přímého kopu.

Chtěl jsem to trefit vedle zdi, bohužel mi střela vyletěla někam... Však vy víte kam. Hrozně jsem si přál, abych výsledek otočil. Bohužel se mi střetly v hlavě myšlenky a dopadlo to špatně. Moc mě to mrzí.

Jak se vám hrálo před skoro prázdnými tribunami?

Atmosféra nebyla žádná. Bylo to zvláštní. Když jsem to v první půli sledoval z lavičky, přišlo mi to jako přátelák. Na hřišti už to člověk nevnímá, ale z venku to vypadá divně.

Zatímco vy jste remizovali, poslední Příbram vyhrála v Olomouci a ztrácí na vás už jen pět bodů. Dostali jste se tím pod ještě větší tlak?

Já bych se nechtěl nijak srovnávat s Příbramí. Chci se soustředit jen na nás. Když předvedeme náš výkon, šanci máme s každým. Nemá cenu se dívat pod sebe, chceme si záchranu uhrát sami.