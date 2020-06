Bod z bitvy z Baníkem zajistili fotbalistům Zlína náhradníci

První jarní výhry se fotbalisté Fastavu Zlín stále nedočkali a v ligové tabulce ze čtrnáctého místa mají čtyři kola před koncem před poslední Příbramí už jen pětibodový náskok. Domácí remíza 1:1 jim přesto udělala radost.



„Tento tým se nikdy nevzdává. Nevzdali jsme se ani v Jablonci, bojovali jsme až do konce, tam se nám ale vyrovnat nepodařilo,“ připomněl trenér Bohumil Páník prohru 0:1 ve své úterní premiéře na lavičce Zlína, kam se vrátil pár dní před koronavirovou přestávkou po angažmá v Ostravě. Sebevědomí jeho současných svěřenců v duelu proti týmu, který Páník ještě na podzim vedl, nabourala hned 5. minuta, kdy Adam Jánoš napřáhl k výstavní pumelici snad ze třiceti metrů.



„Byla to tvrdá rána, která pořád stoupala, až skončila v šibenici. U takového gólu, i když bohužel do naší sítě, se dá jen uznat, že je nádherný,“ pokrčil rameny Páník.

Brankáři Stanislavu Dostálovi gól nevyčítal. „Bylo to z místa, z kroku, nebyla tam dlouhá příprava. Vyčítat to můžu jedině Jánošovi, který to krásně trefil. Naši hráči k němu třeba mohli přistoupit, ale byl to moment. On se rychle rozhodl a trefil to,“ poznamenal zlínský kouč.

Domácí tým se pak celým poločasem vyloženě protrápil. „Brzký gól vezme mužstvu stabilitu. Víte, že musíte s výsledkem něco dělat, musíte jít za soupeřem. Nejde ho nechat volně hrát, protože má kvalitu v udržení míče,“ uvedl Páník.



Ostravě při bránění pomáhalo, že nastoupila hned se třemi stopery. „Popravdě jsme to nečekali, zjistili jsme to až ze zápisu,“ uznal zlínský kouč. „Věděli jsme, že uprostřed to bude ucpané. Naším cílem bylo dostat se tam bočními prostory a rychle otáčet těžiště hry. Když vedli, tahali nás až k vlastnímu vápnu, což stojí obrovské množství sil a vždycky hrozí, že vám někdo zaběhne a dostane se do šance. Naštěstí jsme už další gól neinkasovali.“

Zlínskou hru rozhýbalo postupné nasazení pěti zahraničních náhradníků. Především poločasový nástup bosenského záložníka Adnana Džafiče, který nakonec na konci základní hrací doby po povedené kombinaci střídajících hráčů srovnal.

„Říkal jsem jim v pauze: Pojďte hrát, uvidíte, že to půjde,“ popsal Páník. „Ukázalo se, že na lavičce máme kvalitní hráče. Chci po nich, aby měli v hlavách, že dnes sice nehrají, ale za dva dny přijde nový zápas a klidně hrát můžu, tak musí být připravení. Je pro ně povzbuzující, že dokázali mužstvo pozvednout, vystupňovat tempo utkání, přitlačit Baník a předfinální a finální přihrávkou i střelou se podílet na zaslouženém gólu.“

Zlín si v závěru základní části ligy potřebuje vytvořit co nejlepší výchozí pozici pro boje ve skupině o záchranu. Před stěžejním sobotním duelem s Příbramí hraje už zítra v Mladé Boleslavi. Závěr utkání proti Ostravě může Páníkovým svěřencům pomoct.

„Je to, jako když boxer dostane direkt. Musí se po něm znovu vzpamatovat a jít za vítězstvím. Na to jsme nedosáhli, ale v daném momentě je i bod pro nás velice důležitý, je povzbuzením do dalších zápasů,“ ocenil trenér Zlína.