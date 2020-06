Už není čas dumat, kde můžeme bodovat, burcuje zlínský Jiráček

„Neřekl bych, že nás to znervózňuje. Musíme koukat sami na sebe, body si uhrát sami a nespoléhat, že mančafty pod námi budou ztrácet. Víme, že tento týden máme dva zápasy, ve kterých musíme posbírat co nejvíce bodů, protože poslední dva jsou pro nás abnormálně těžké,“ připomněl zlínský kapitán Petr Jiráček, že po úterním duelu v Mladé Boleslavi a sobotním doma proti Příbrami čeká Fastav výjezd k suverénní dvojici Plzeň a Slavia.



Zvedl vám bod získaný v hodině dvanácté sebevědomí?

V naší situaci je každá pozitivní věc vhod. Jsem rád. I když jsme prohrávali, aspoň jsme dokázali vyrovnat, protože to se nám v předchozích zápasech často nedařilo. Doufám, že nás to povzbudí do dalších utkání.

Co vám odhalila první dvě kola po restartu ligy?

Že máme pořád na čem pracovat. Některé pasáže nebyly špatné, ale my v nich potřebujeme odehrát větší část zápasů. V mých očích mi chybí, že se nedostáváme do tolika vyložených šancí, jako bychom chtěli.

Můžete rozvést příčiny?

Určitě schází více kvalitních centrů do vápna. Jde také o přípravnou fázi, abychom měli více času do vápna naběhnout ve větším počtu hráčů. V některých částech hrajeme hodně nahoru a dolů a pak nám dva metry chybí, abychom se tam dostali k zakončení.

V úterý Boleslav, v sobotu doma poslední Příbram. Tenhle dvojzápas potřebujete nutně zvládnout, že?

Utkání proti Příbrami je pro nás klíčové, ale teď jedeme do Mladé Boleslavi, které se minulý zápas nepovedl. Myslím si, že jsme schopní nějaký bod přivézt.

Dostala v Plzni sedmičku. Co může s mužstvem udělat takový debakl?

Je to dvousečné. Na jednu stranu může tým položit, ale nemyslím si, že na to mají hráče. Spíše si malinko sedli na zem a budou se to snažit odčinit. Je to nevyzpytatelný zápas.

Boleslav přišla v zimě o kanonýry Komličenka s Mešanovičem. Mění to rozložení sil?

Odešla jim spousta gólů. Ve většině zápasů spoléhali na ně a oni ty góly dávali. Jejich branky jim chybí a jde vidět, že se trochu hledají. Naposledy jsme tam prohráli 0:3, ale už není čas přemýšlet, kde bychom mohli bodovat, když pak jedeme do Plzně a na Slavii.

Zápasy teď jdou rychle za sebou. V úterý nastoupíte potřetí za osm dnů. Co říkáte na tohle zběsilé tempo?

Jasně, je to náročné. Pro mě už trochu více. (úsměv) Ale mám to raději. Není čas nad ničím dumat, přemýšlet. Jede se a pořád se něco děje. Zápasy jsou lepší než padesát tréninků. Zatím máme za sebou první dvojkolo a síly budou ubývat víc a víc.

Trenér Páník z vás udělal asi definitivně obránce. Jak jste vzal novou roli?

Už před sezonou jsem věděl, že tam budu alternovat, a teď jsem odehrál dva zápasy na levém beku. Nemám s tím žádný problém, už jsem to předtím párkrát hrával a budu hrát tam, kde bude potřeba. Jenom si musím plnit více defenzivních úkolů než na halvbeku, kdy za mě zaskakoval stoper. Tady je to hodně nahoru a dolů. Trenér chce, aby beci podporovali ofenzivu, ale ne na úkor defenzivních úkolů.