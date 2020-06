Zlínský Dostál: Každý si uvědomuje důležitost utkání s Příbramí

Předkolo skupiny o záchranu čeká v sobotu fotbalisty Fastavu Zlín. Tři kola před koncem základní části se totiž čtrnáctý tým ligy doma střetne s Příbramí, která má na posledním místě šestibodovou ztrátu.



„Je to naše poslední domácí utkání v základní části a potřebujeme ho za každou cenu zvládnout, důležitost je obrovská. Pak jedeme k lídrům soutěže,“ připomíná brankář Stanislav Dostál, že Zlín příští týden hraje na hřišti druhé Plzně a vedoucí Slavie.

„Před těmi zápasy rozhodně nechci házet flintu do žita, ale bude to tam pro nás strašně těžké, protože jim jde pořád o hodně. Proto velice potřebujeme získat teď tři body. Pomůžou nám k lepší výchozí pozici před skupinou o záchranu, abychom v ní i hráli víc zápasů doma.“

Je v kabině poznat, že vás čeká zápas, ve kterém jde o hodně?

Nezdá se mi, že by to někoho svazovalo. Ale každý si uvědomuje důležitost utkání. Trenéři nás na něj připraví.

Příbram se pod trenérem Horváthem zvedla, ze tří zápasů po koronavirové pauze získala čtyři body, ale za celé jaro dala jen dva góly a ani ke střelám se moc nedostává. Je to utkání, kdy by to chtělo udržet čisté konto?

My už na něj čekáme dlouho. Furt si říkáme: „Zápas s nulou, zápas s nulou.“ Ale minimálně jeden nám tam pokaždé spadne. Kromě čistého konta by to chtělo i skórovat víc než jednou. Na gól se strašně nadřeme. Musíme to prolomit.

Dvě čistá konta udržel v sezoně brankář Stanislav Dostál (na snímcích), obě v srpnu.

V čem se Příbram proměnila?

Pod trenérem Horváthem je houževnatější. Víc běhají, jdou do soubojů. Řekl bych, že nás čeká zápas, ve kterém bude rozhodovat, kdo bude bojovnější.

Trenér se ve stejné době změnil i ve Zlíně. Jak kouč Páník dosáhl toho, že tým od té doby nedostává větší počet gólů? Ve všech třech utkáních jste inkasovali jen jednou.

Je ohromně poznat, že jsme změnili rozestavení na čtyři obránce. Když se hraje jen na tři, je větší riziko inkasovaných branek. Samozřejmě je i možnost víc gólů vstřelit, ale to se nám bohužel nedařilo. Teď si obrana sedla.

Předpokládám, že vzhledem k tomu, že od nástupu trenéra Páníka jste po dvanáctizápasové pauze zase brankářskou jedničkou, jste jeho návrat uvítal.

Znám se s trenérem Páníkem už z jeho zdejšího předchozího působení, a nebudu nic zastírat, ano, jeho návrat jsem uvítal. Stejně jako všichni další Zlíňáci v týmu vím, co čekat od něj i od jeho asistenta Somberga.

Zlín proti Příbrami Zápas 28. ligového kola se hraje v sobotu od 16 hodin, online reportáž sledujte na fotbal.idnes.cz. Předpokládané sestavy

Zlín: Dostál - Cedidla, Buchta, Simerský, Bartošák - Fantiš, Hlinka, Jiráček, Čanturišvili - Janetzký, Poznar.

Příbram: Melichar - Kvída, Dramé, Kingue, Nový - Tregler, Soldát - Antwi, Zorvan, Rezek - Polidar. Absence: Vraštil (zranění) - Sehit, Yilmaz (oba koronavirová opatření v Turecku). Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch - Zelinka (video).

Který ze tří gólů inkasovaných po koronavirové pauze vás mrzí?

Asi žádný. Na gól s Baníkem jsem se v týdnu díval mnohokrát dokola, ale vůbec to neberu jako branku, kterou bych si měl nějak vyčítat. Teď v Mladé Boleslavi jsme po dlouhé době v zápase vedli a za tři minuty dostaneme vyrovnávací gól. Po autu přitom je dost času obsadit pozice a hráče si rozebrat. Nám tam přesto vyplaval Budínský, to mě mrzelo. Kdybychom náskok udrželi aspoň do poločasu, už se dala i nějak přeskupit sestava.

Tři zápasy jste odehráli během osmi dní. Už je vidět, že vám dochází síly?

Pokud jsme trošku unavení, tak spíš z cestování. Byli jsme v Jablonci, Boleslavi, příští týden nás čeká Plzeň a Praha. A naše dálnice, to je něco úžasného. Trenéři vědí, co s námi, máme regenerační tréninky uzpůsobené zátěži. A v zápasech má trenér možnost pěti střídání, to nám hodně pomáhá. Ale herní únava, řekl bych, ještě pořádně nepřišla.