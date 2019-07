Slavia v lize míří do Teplic, sparťané po blamáži hostí Jablonec

Druhý soutěžní víkend bude zároveň generálkou na vstup tří českých klubů do evropských pohárů. Plzeň, která ligu předehrává v pátek v Liberci, nastoupí v úterý proti Olympiakosu ve druhém předkole Ligy mistrů.

V Evropské lize hrají ve čtvrtek Mladá Boleslav s kazašským Ordabasy Šymkent a Jablonec s arménským Pjunikem Jerevan. Budou úspěšní?

Sparta - Jablonec sobota 19.30, rozhodčí Zelinka Předpokládané sestavy

Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Kaya, Hanousek - Hašek - Hložek, Trávník, Kanga, Plavšič - Kozák. Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas (Hübschman), Břečka, Sýkora - Hübschman (Pilík), Považanec - Kratochvíl, Matoušek, Jovovič - Doležal.

Jablonec v úvodním ligovém kole díky brankám mladého Matouška zdolal Bohemians a na Spartě by na povedený výkon rád navázal.

„Ale poté, co Sparta v prvním utkání nezvítězila, to pro nás bude hodně těžké. Budou chtít změnit přístup i výsledek,“ tuší Petr Rada, jablonecký kouč.

Sparta na startu soutěže podlehla Slovácku 0:2. Do sezony navzdory vysokým očekáváním vstoupila mizerně. Chystá změny v sestavě a věří, že bude lépe.

„Všechno je otázka koncentrace a psychického nastavení. Nesmíme se nechat svést z cesty, kterou jsme si jasně řekli na začátku,“ poznamenal nový trenér Václav Jílek.

Očekává se, že další šanci už nedostanou Zahustel či Karlsson. Místo nich by se naopak v sestavě mohli objevit Hašek s Plavšičem.

Sigma Olomouc - Fastav Zlín sobota 17.00, rozhodčí Julínek Předpokládané sestavy

Olomouc: Reichl - Sladký, Štěrba, Beneš, Vepřek - Pilař, Houska, Greššák, Plšek, Falta - Nešpor. Zlín: Dostál - Matejov, Buchta, Hlinka, Bartošák - Džafič, Jiráček, Podio, Čanturišvili - Fantiš, Poznar.

Olomouc i Zlín v úvodním kole svoje zápasy proti favoritům prohrály. Sigma na hřišti Plzně padla 1:3, Fastav doma podlehl mistrovské Slavii 0:1.

„Jsme zklamaní, protože jsme na body měli,“ myslí si zlínský Matejov. „Selhali jsme v pokutovém území, což musíme zlepšit.“

Zlín měl proti Slavii zejména v prvním poločase několik vyložených příležitostí. Po přestávce už tak výrazný nebyl a inkasoval od Hušbauera.

„Zlín hrál velice atraktivní fotbal s presinkem, byl důrazný, hráči dobře dostupovali soupeře,“ všiml si Radoslav Látal, nový trenér Olomouce.

„My s mužstvem pracujeme na tom, abychom do hry přenesli nové věci. Bude to chtít ještě nějaký čas, ale věřím, že budeme dobře připravení,“ dodal.

Opava - Příbram sobota 17.00, rozhodčí Houdek Předpokládané sestavy

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Řezníček, Zavadil - Jurečka, Jursa, Mondek - Dedič. Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Alvir, Rezek, Soldát, Polidar, Zeman - Škoda.

Dva nováčci minulé sezony první rok mezi elitou přežili, byť Příbram záchranu definitivně vybojovala až v baráži.

„Poté obměnili kádr, udělali hráče ze Slavie, nahoru jim přišel Škoda, navíc mají zkušeného Rezka, nově i Zemana. Nebudeme to mít jednoduché,“ tuší opavský kouč Ivan Kopecký.

Slezský klub v úvodu soutěže zvládl utkání v Českých Budějovicích, kde zvítězil 1:0. „Výhra nás samozřejmě povzbudila. Je důležité, že jsme získali tři body hned na začátku,“ doplnil Kopecký.

Příbram, kterou vede trenér Roman Nádvorník, v prvním kole remizovala doma s Teplicemi. Z posledních sedmi soutěžních duelů prohrála pouze jednou - v nadstavbě to bylo právě v Opavě (1:2).

Slovácko - Dynamo České Budějovice sobota 17.00, rozhodčí Lerch Předpokládané sestavy

Slovácko: Trmal - Juroška, Šimko, Hofmann, Reinberk - Havlík, Daníček - Petržela, Navrátil, Kalabiška - Dvořák. Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Novák, Kladrubský - Javorek, Havelka - Mršič, Mustedanagič, Provod - Ledecký.

Po nečekaném skalpu Sparty střet s nováčkem. Potvrdí fotbalisté Slovácka tři body z Letné?

„V prvním zápase jsme byli outsidery, teď hrajeme doma, kde body ztrácet nechceme. Chceme jednoznačně vyhrát,“ řekl kapitán Daníček.

České Budějovice čekají na první ligové body i vstřelený gól. Před týdnem na vlastním stadionu podlehly Opavě 0:1.

„Teď ale chceme bodovat, i když to bude těžké. Viděli jsme, jak si Slovácko poradilo se Spartou, soupeř bude v dobrém rozpoložení, ale zase by ho mohl skvělý úvod na Letné trochu svazovat,“ věří budějovický záložník Martan.

Bohemians - Mladá Boleslav neděle 16.30, rozhodčí Machálek Předpokládané sestavy

Bohemians: Valeš - Bederka, Hůlka, Šmíd - Bartek, Jindřišek, Vacek, Podaný - Hronek, Keita, Vodháněl. M. Boleslav: Šeda - Fulnek, Takács, Pudil, Túlio - Wiesner, Hubínek, Matějovský, Bucha - Komličenko, Mešanovič.

Podobně jako České Budějovice budou hrát o první body v sezoně také fotbalisté Bohemians, kteří v prvním soutěžním utkání nestačili na Jablonec (0:2).

„Nastoupili jsme s pěti změnami v základní sestavě, znovu si na sebe zvykáme, učíme se způsob hry,“ vysvětluje kouč Martin Hašek. „Boleslav už od zimy dramaticky posiluje a přijíždí jako favorit.“

Zvlášť, když zatím udržela nejlepšího kanonýra minulé sezony Komličenka, jenž rozhodl i první ligové kolo s Karvinou (1:0).

„Pokud ale chceme uspět i na Bohemians, musíme se zlepšit především v kombinační přesnosti a ofenzivní nápaditosti. Čeká nás disciplinovaný a bojovný soupeř s velkou diváckou podporou ve specifickém prostředí vršovického Ďolíčku,“ uvedl Jozef Weber, trenér Boleslavi.

Teplice - Slavia neděle 19.00, rozhodčí Pechanec Předpokládané sestavy

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Paradin - Hora, Kučera, Trubač, Moulis - Žitný - J. Mareš. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček, Král - Masopust, Hušbauer, Zmrhal - Van Buren.

Mistr kvůli rekonstrukci trávníku po koncertech na stadionu v Edenu hraje i ve druhém ligovém kole na hřišti soupeře. Po Zlíně jede do Teplic.

„Loni jsme první kolo vyhráli v Olomouci, ale poté jsme hráli dvakrát doma. Teď pojedeme znovu ven. Pro Teplice je to ideální začátek, nemají co ztratit a mohou jen překvapit. Pokud ale uděláme z prvních dvou zápasů šest bodů, může to být hodně dobrý start do sezony,“ uvědomuje si slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

V zápase by mohl poprvé využít Nicolaeho Stancia, posilu z Al Ahlí. Slavia ho v týdnu zaregistrovala a je pravděpodobné, že se objeví alespoň na lavičce náhradníků. Po svém příchodu zatím rumunský záložník nabírá fyzickou kondici.

Teplice na startu ligy remizovaly v Příbrami a Slavii nedaly gól už čtyřikrát po sobě.

„Chceme být aktivní, držet balon a dostávat se do šancí. Sílu soupeře však plně respektujeme. Na začátek sezony bych si představoval jiného protivníka, ale nedá se nic dělat,“ uvedl Stanislav Hejkal.

Karviná - Baník Ostrava pondělí 18.00, rozhodčí Marek Předpokládané sestavy

Karviná: Pastornický - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Smrž, Janečka - Galuška, Lingr, Puchel - Petráň. Ostrava: Budinský - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter, Jánoš, Jirásek, Granečný - Diop, Smola.

Pondělní dohrávka mezi Karvinou a Baníkem, které své první zápasy nezvládly. „Některé věci špatné nebyly, ale musíme ukázat víc,“ ví trenér Bohumil Páník.

Ostrava prohrála s Libercem gólem z poslední minuty nastaveného času.„Musíme více tvořit, už od gólmana, od stoperů. V momentě, kdy vázne nabídka odzadu, přichází problém,“ pokračoval Páník.

Karviná před týdnem prohrála s Mladou Boleslaví, jediný gól inkasovala z penalty.

„Za mě to byla hodně sporná situace,“ litoval František Straka. „Nicméně tým musím pochválit za poctivou a kvalitní práci v defenzivě.“