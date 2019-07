Deli a Ngadeu nejdou nahradit. Máme šanci, věří teplický kouč

„Pro mě to bude hodně pikantní premiéra za Teplice. Když jsem přicházel do Boleslavi, tak jsme začínali na Spartě a odvezli jsme si bod, takže já věřím, že Slavii tady potrápíme. Budeme se snažit vyhrát, slávisté jsou oslabení o dva stopery, toho musíme využít,“ plánuje záložník Petr Mareš, nejnovější teplická posila z Mladé Boleslavi.

Teplice vs. Slavia Online reportáž v neděli od 19 hodin

28letý univerzál je odchovancem Slavie, o to atraktivnější pro něj zápas bude. „Vychovali mě do velkého fotbalu, nějaký vztah ke Slavii tam pořád je. A pikantní to bude i v tom, že znám realizační tým, pod panem Trpišovským jsem nastartoval ligovou kariéru. Moc se na to těším, byl bych rád, kdybychom Slavii porazili,“ přeje si.

Pod trenérem Stanislavem Hejkalem sehrály Teplice slušnou partii už na jaře v Edenu, remízu ztratily až v závěrečné desetiminutovce. Teď navíc po letních změnách skláři disponují silnějším kádrem.

„Uzdravili se nám někteří hráči, přišli nováčci, je z čeho vybírat,“ mne si ruce Hejkal. „Musím poděkovat vedení klubu, po několika letech sem přišlo šest nových hráčů.“

Posledními dvěma jsou útočník Vyhnal a záložník Petr Mareš. „Vyhnal ukázal svoji sílu už v Příbrami, jako střídající hráč výrazně přispěl k tomu, že jsme vyrovnali. Je to vysoký hráč, umí hrát zády k bráně, celkem si rozumí s míčem. Vyhrává souboje, to jsme přesně potřebovali,“ pochvaluje si trenér.

Hodně si slibuje i od univerzála Petra Mareše. „Může hrát vlevo v záloze i ve středu, hodí se mi ta jeho variabilita.“

Slavia v posledních dnech ztratila klíčové stopery Ngadeua a Deliho, bude to teplická výhoda? „Všude čteme, že odchod Deliho a Ngadeua je výrazná ztráta, já si to myslím také, ale Kúdela s Hovorkou se je snaží nahradit. Hráli už Superpohár v Trnavě, teď se Zlínem a pořád tam je ta nula, ještě nedostali gól,“ upozorňuje Hejkal.

„Ale nebudeme si nic nalhávat, Deli a Ngadeu jsou hráči, kteří jsou pro Slavii prakticky nenahraditelní, takže myslím si, že tam bychom mohli mít nějakou šanci.“

Na Stínadlech se očekává při letošní domácí premiéře velká návštěva, i proto se chtějí Teplice blýsknout. „Budeme chtít být aktivní, ne zalezlí, držet míč, dostávat se do šancí. Samozřejmě plně respektuju sílu soupeře, mám k němu velkou pokoru a na rovinu říkám, že na začátek sezony bych si přál raději někoho jiného. Ale nebudeme hořekovat, máme tady Slavii a musíme se s tím poprat,“ velí kouč.