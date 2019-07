Test před Ligou mistrů. V Liberci je to specifické, říká plzeňský Bakoš

Liberci chybí branky. Najde tým střelce? Jak nahradit góly Libora Kozáka? To je hlavní otázka, kterou si v Liberci kladli v létě po přesunu vytáhlého kanonýra do Sparty. Vždyť on sám na jaře skóroval sedmkrát, zatímco zbytek Slovanu za stejné časové období nasázel jen deset gólů. V nadstavbové části pak dali Severočeši z pěti zápasů jedinou branku! Tristní bilance. V sezoně to dělá průměr nižší než jedna trefa na utkání. V prvním zápase nového ročníku nastoupil v Ostravě proti Baníku na hrotu Roman Potočný. Tomu pozice útočníka není cizí, přesto v minulé sezoně naskakoval převážně na křídle. Ryzím zabijákem do vápna tedy není. A snad kromě ze Slavie čerstvě příchozího Jana Kuchty už trenér Pavel Hoftych moc dalších alternativ nemá. Ten se stal mimochodem vůbec prvním hlavním koučem, který si v české lize vysloužil žlutou kartu. Společně s ním ji vyfasoval i liberecký trenér gólmanů Marek Čech. „Čekal jsem, že první bude Petr Rada z Jablonce, ale on zažil poklidný zápas. Po té nepenaltě jsme měli právo si stěžovat,“ hájil se Hoftych. Narážel na moment z utkání v Ostravě, kdy domácí útočník Smola nasimuloval pád ve vápně a sudí nesprávně nařídil pokutový kop. Liberec však z puntíku nakonec neinkasoval, naopak v nastavení přidal vítěznou branku. „Před Plzní jde o vítězství důležité pro psychickou pohodu. Nadechli jsme se,“ radoval se liberecký trenér. (tit)