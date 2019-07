Registrace dokončena, Stanciu už může za Slavii hrát

V pondělí v úvodním dějství ve Zlíně, kde Slavie vyhrála 1:0, ještě Stanciu trenérům k dispozici nebyl.

Slavia totiž v té době ještě neměla hráčovu transferkartu, která je nutná k registraci při přestupech ze zahraničí.

Přitom stomilionovou posilu představila už 4. července, Stanciu s týmem trénoval a hrál přípravné utkání proti Žižkovu. Ale saúdsko arabský klub si s dokumentem dal na čas.

I kdyby se však všechno do začátku sezony vyřídit stihlo, trenér Trpišovský by šestadvacetiletého ofenzivního záložníka do nominace k zápasu ve Zlíně nejspíš stejně nezařadil, protože nebyl v odpovídajícím fyzickém stavu připravený na ligová utkání.

V informačním systému fotbalové asociace do středečního poledne u Stancia svítil jako poslední český klub Sparta, z níž v lednu do Arábie odešel. I proto má na fotografii jako člen asociace rudý sparťanský dres a za sebou stadion na Letné.

Naopak Michael Ngadeu Ngadjui je stále veden jako hráč Slavie. V úterý klubový šéf Jaroslav Tvrdík oznámil jeho odchod. Gent, kam kamerunský stoper odcestoval vyjednávat o smlouvě, však jeho přestup zatím nepotvrdil.

Přitom během července belgický klub získal už pět jiných posil: Reubena Yema, Mikaela Lustiga, Jana Van den Bergha, Elishe Owusua a Alessia Castro-Montese. A ve středu oznámil angažování iránského obránce Milada Mohammadiho.