Bude to o hlavě, ničem jiném, burcuje plzeňský Sýkora před odvetou s Dritou

„Určitě se jako favorit cítíme. Přijeli jsme sem s nějakou pokorou k soupeři, protože se jedná o kvalitní tým. Ale jsme si vědomi našich kvalit. Věříme, že to předvedeme na hřišti a zápas zvládneme,“ řekl Sýkora na tiskové konferenci.

Drita - Plzeň ve čtvrtek od 20:00 ONLINE

„Každý hráč je na to zvyklý a připraví se psychicky. Hrajeme v osm večer, to už snad takové vedro nebude. Je důležité to zvládnout v hlavě, o ničem jiném to není,“ doplnil čtrnáctinásobný reprezentant.

Neočekává, že kosovští vicemistři se budou na národním stadionu v Prištině, kde hrají pohárové duely, prezentovat jinak než v Plzni. „Drita je mužstvo, které hraje dobře v bloku. Má nebezpečné protiútoky, což se budeme snažit eliminovat. Myslím si, že to bude o naší kvalitě a o našem přístupu, jak se ten zápas bude vyvíjet,“ mínil Sýkora.

Plzeňští v nové sezoně pod staronovým trenérem Miroslavem Koubkem ve třech soutěžních utkáních nezvítězili a vstřelili jediný gól. „My na tom pracujeme kontinuálně. Jako pár bodů bych vypíchnul, že musíme být klidnější ve finální fázi, jde také o nějaký lepší výběr místa v pokutovém území,“ uvedl Sýkora.

„Jedná se určitě o hodně důležitý zápas, chceme postoupit. Jestli klíčový, to nevím. Pro nás je důležitý každý zápas, kór takhle na začátku sezony. S tím do toho jdeme a chceme ho zvládnout,“ dodal bývalý hráč Slavie, Liberce, Jablonce či Poznaně.