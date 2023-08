Plzeň v Kosovu: vyhne se maléru? Nic než postup nepřipadá v úvahu, ví Kopic

V úterý večer v kompletním složení odcestovala z pražského Letiště Václava Havla do Prištiny, kde ji ve čtvrtek od 20:00 čeká odveta druhého předkola Konferenční ligy proti Dritě, kosovskému vicemistrovi.

Drita - Plzeň ve čtvrtek od 20:00 ONLINE

„První utkání se vůbec nepovedlo,“ připomněl záložník Jan Kopic domácí bezbrankovou remízu, kvůli níž si Plzeň významně zavařila. V Kosovu, kde odpolední teploty v posledních dnech šplhají vysoko nad třicet stupňů, musí zvítězit, jinak její evropské vystoupení skončí dřív, než začalo.

„Vnímáme důležitost zápasu. Jsme favorit. Potřebujeme vyhrát, chytit se a trošku sezonu nakopnout, protože začátek jsme nechytili,“ vnímá Kopic.

Sestřih úvodního utkání Plzně s Dritou:

Plzeň, na kterou šly skvělé reference z přípravy, během níž na soustředění v Rakousku skolila třeba i dánského šampiona z Kodaně, v soutěžních zápasech tápe.

Tým je v křeči, nevěří si, klopýtá.

Když si Plzeňští před pár dny nechali z rukou vykopnout vítězství nad Hradcem Králové, jenž na stadionu ve Štruncových sadech srovnal až v šesté nastavené minutě, rozčilený trenér Miroslav Koubek nejdřív nadával rozhodčím. Potom před novináři na tiskovce pravil: „Psychicky to žádný balzám není.“

Divíte se?

Koubek asi sám netušil, jak trefný nakonec bude jeho komentář před startem sezony, kdy hlásil, že výsledky z přípravy nyní Plzeň může hodit do koše...

„Máme strašně málo času na nějaké hlubší analýzy,“ pravil před odletem na Balkán trenérův asistent Marek Bakoš. „Naším cílem bylo především zregenerovat. Chtěli jsme, aby se dali kluci do kupy zejména po fyzické stránce. Zároveň pracujeme i na tom, aby se zklidnili a byli úspěšnější na soupeřově polovině hřiště,“ doplnil Bakoš, který v Plzni z pozice útočníka číslo jedna pamatuje úžasné evropské časy.

To Koubek má s poháry v Plzni jiné zkušenosti.

Po titulu v roce 2015, který má kvůli sázce s hráči dodnes vytetovaný na předloktí, nezvládl předkolo Ligy mistrů s Maccabi Tel Aviv a krátce nato se ze západu Čech poroučel. Evropu si vyzkoušel i dřív v Mladé Boleslavi a v Baníku Ostrava, ale nikdy to nedotáhl až do základní skupiny.

Proto v jednasedmdesáti letech usiluje o premiéru. Dočká se?

V případě postupu přes kosovskou Dritu, proti níž Plzeň i podle bookmakerů zůstává obřím favoritem, by musela skolit ještě dva protivníky. Přes tři předkola přitom v posledních letech dokázala projít pokaždé jen v momentě, kdy v roli mistra hrála o slavnou Champions League.

Vidina pohádkového výdělku a úžasných zážitků z nablýskané soutěže jako by Viktorii nadnášela. V letech, kdy hrála „jen“ o Evropskou nebo Konferenční ligu, se naopak ke skvělým výkonům vybičovat nedovedla.

V roce 2019 vypadla s belgickými Antverpami.

O rok později nepřelstila izraelskou Beer Ševu.

A předloni prohospodařila dvoubrankový náskok proti CSKA Sofia.

Zahojila se až při neopakovatelné kvalifikační jízdě v minulé sezoně, kdy přes Helsinky, Tiraspol a Karabach poměrně hravě prošla do Ligy mistrů a vydělala téměř půl miliardy korun. To tentokrát by ji v případě brzkého vyřazení přistálo na účtu jen chabých 350 tisíc eur, v přepočtu asi osm milionů korun.

„Sám jsem zvědavý, jak k tomu domácí tým přistoupí,“ zamýšlel se Kopic před odvetou s Dritou. „U nás hráli ze zabezpečené obrany, jejich krajní obránci se vůbec nevysouvali a hrozili hlavně z brejků. Uvidíme, jestli to doma více neotevřou. Budeme připraveni na obě varianty. Jedeme tam prostě postoupit, nic jiného ani nepřipadá v úvahu.“

Když se to povede, narazí Plzeň na lepšího z maltsko-lucemburské dvojice Gzira United - F91 Dudelange (první zápas 2:0).