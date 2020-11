Kotal chválil Pavelku i Nitu. Postup? Můžeme jen překvapit, ale uděláme maximum

Rozdíl v porovnání s ligovým fiaskem bil do očí. Čím to, že byla Sparta najednou zodpovědná, efektivní a zopakovala výsledek z prvního vzájemného zápasu v Glasgow?

„Nedělali jsme kardinální chyby jako proti Budějovicím a Plzni,“ těšilo Kotala. „S Budějovicemi jsme měli 27 střel a jen dva góly. A branky, které jsme dostali, to byla síla. Tentokrát jsme tolik chyb neudělali a za stavu 2:1 nás podržel Nita.“

Řekl si o místo jedničky?

Jsme rádi, že podal dobrý výkon, ale zápasů je strašně moc. Ve 32 dnech jsme jich odehráli deset, s Budějovicemi jsme chtěli zátěž rozložit na víc hráčů. Bohužel to nevyšlo, nebyla to jen chyba brankáře, těch chyb bylo plno. Je třeba, aby si celý tým uvědomil, že za výsledek zodpovídají všichni.

To se tentokrát povedlo. Těší vás, že hráči byli zodpovědnější?

Samozřejmě. Vadilo mi, že v úvodu druhé půle jsme měli plno laciných ztrát, trochu jsme Celtic dostali do tlaku, až pak jsme hru zase zpřesnili, vyrovnalo se to, pomohly nám protiútoky. Takhle zodpovědně ale musí hráči hrát v každém utkání, ne jen v Evropě.

Překvapilo vás, že Celtic nezareagoval na první utkání? Že se nepoučil?

Remíza pro ně nic neřešila, potřebovali zůstat ve hře o postup. Byli nebezpeční, hlavně ve druhém poločase jsme se dostali hodně pod jejich tlak, ale naše defenziva fungovala hodně bezpečně a klidně. Dovolili jsme jim jen pár standardek a byli efektivní v protiútocích.

Čím si vysvětlit zlepšenou defenzivu? Návratem ke hře na tři stopery?

Určitě pomohlo, že jsme na stopera vrátili Pavelku. Sice ho chceme využít spíš víc v záloze, ale už v Glasgow zahrál velmi dobře. Prospěl nám i návrat Hancka, u něj je jediný problém: jak dlouho vydrží. Jeho přínos je velký, dal i gól.

Ale po hodině musel střídat.

Říkal, že zase cítí koleno. Soupeř mu navíc přišlápl palec, takže kluci si z něj v kabině dělali srandu, že na jednu nohu kulhá a na druhou nemůže došlápnout. Byli jsme domluvení, že když nebude mít možnost podat stoprocentní výkon, řekne si a vystřídáme ho.

Kritikům odpověděl kapitán Dočkal, připravil dva góly. Jste za něj rád?

Já to takhle neberu. Pořád se jen hodnotí výsledek, ale my i proti Budějovicím měli 27 střel, to je nadstandard. Efektivita byla malá, dělali jsme chyby, ale snažím se hráče hodnotit komplexně. Jsou chyby, které jsou zajistitelné, a ty, které nejsou. I když jsme nějaké udělali i proti Celtiku, zvládli jsme to.

Jak daleko je teď postup?

Jsem rád, že jsme zůstali ve hře. Máme to ve vlastních rukách, i když nás čekají velmi těžká utkání. Viděl jsem o víkendu Lille, jak vyhráli v lize 4:0, teď remizovali s AC Milán... Můžeme jen překvapit, ale věřím, že pro to uděláme maximum. A uvidíme, jak to na hřišti dopadne.