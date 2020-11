Slavia přiblížila postup, ve hře dál zůstává i Sparta. Liberec potřetí padl

Slavia i Sparta zopakovaly povedené výkony ze svých posledních evropských představení, Slovan se bil statečně, i když byl bundesligový Hoffenheim nakonec nad jeho síly.



Celkově to ale pro český fotbal byl další povedený večer.

Slavia podruhé za sebou nastřílela tři góly proti Nice, tentokrát ve Francii vyhrála 3:1, a ve skupině zůstává ve vedení díky lepší vzájemné bilanci před Leverkusenem. Příště narazí na Beer Ševu a k postupu jí stačí i bod.

„Izraelcům chceme vrátit porážku z prvního zápasu, protože pro nás byla hodně nepříjemná. To je to jediné, na co teď myslím,“ řekl kouč Jindřich Trpišovský bezprostředně po zápase pro Českou televizi.



Tabulka Tým Z V R P S B 1. Slavia Praha 4 3 0 1 8:6 9 2. Leverkusen 4 3 0 1 14:6 9 3. Nice 4 1 0 3 6:12 3 4. Beer Ševa 4 1 0 3 6:10 3

Sparta sice tak výhodnou pozici ani zdaleka nemá. Po dvou porážkách v úvodu je pro ní však důležité, jak se na evropské scéně zmátořila – zvlášť teď, kdy měla za sebou navíc dva tvrdé ligové direkty s Plzní (1:3) a Českými Budějovicemi (2:4).



„Naštěstí jsme neudělali tolik kardinálních chyb jako v posledních ligových zápasech. Po přestávce jsme se sice dostali pod tlak, ale naše obrana fungovala bezpečněji a klidněji,“ chválil sparťanský trenér Václav Kotal.



Jeho tým na Letné zopakoval nedávný výsledek ze Celtic Parku a slavného soupeře znovu porazil 4:1. Dva góly dal útočník Juliš, který před třemi týdny ve Skotsku zazářil hattrickem.

Sparta je ve skupině třetí, o bod za AC Milán a dva body za prvním Lille. S oběma týmy se v závěru skupinové fáze ještě utká.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Lille 4 2 2 0 10:4 8 2. AC Milán 4 2 1 1 7:5 7 3. Sparta Praha 4 2 0 2 9:9 6 4. Celtic Glasgow 4 0 1 3 5:13 1

„Jsem rád, že jsme díky tomu ve hře o postup a máme to ve vlastních rukou. Čekají nás ještě velmi těžká utkání, my v nich můžeme jen překvapit,“ tuší Kotal.

Čistě teoreticky stále může postoupit i Liberec, byť jen v případě bláznivé shody nepravděpodobných výsledků. Ve čtvrtek pod Ještědem prohrál 0:2 s Hoffenheimem, který domácí zlomil až v závěru.



„Pořád před sebou máme ještě dva zápasy, pro nás všechny je svátek hrát Evropskou ligu. Budeme se chtít porvat o další body, ať už skončí skupina jakkoliv,“ prohlásil trenér Pavel Hoftych.

Liberec ze tří českých zástupců vstoupil do pohárů v říjnu nejlépe, jako jediný vyhrál v prvním kole, jenže od té doby to pro něj je v evropské konkurenci přetěžké.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Lille 4 2 2 0 10:4 8 2. AC Milán 4 2 1 1 7:5 7 3. Sparta Praha 4 2 0 2 9:9 6 4. Celtic Glasgow 4 0 1 3 5:13 1

Po těsném skalpu Gentu (1:0) přišla vysoká porážka v Bělehradě od Crvené zvezdy (1:5) a následovala vysoká škola s německým Hoffenheimem, který dal Slovanu ve dvou zápasech sedm gólů (0:5 a 0:2).