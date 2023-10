Výhry Slavie i Plzně a národní koeficient stoupá. Češi jsou tam, kde touží být

Přitom na startu letošního pohárového ročníku Česko významně ztrácelo, ale během kvalifikace a úvodních dvou kol základní fáze manko zlikvidovalo.

Přeskočilo Ukrajinu, Izrael a především Norsko. Sice zůstalo za Dánskem, které se probilo na čtrnáctou příčku. Ani ta ale není pro české týmy nedosažitelná. Stejně jako třinácté místo, které patří Srbsku.

Patnáctá příčka odděluje elitní země od zbytku. Ještě zaručuje pět míst v pohárech, z toho dvě v kvalifikaci o Ligu mistrů, jedno v Evropské lize a dvě v Konferenční lize.

V letošní sezoně se hraje o nasazení do ročníku 2025/2026. Do toho příštího, který přinese revoluční změny v základní části všech tří pohárů, vyšlou Češi rovněž pět klubů.

Česko zatím prožívá velmi vydařenou skupinou fázi, z dosavadních šesti zápasů si připsalo pět výher - po dvou Slavie v Evropské lize a Plzeň v Konferenční lize. Sparta má v Evropské lize jednu výhru, ve čtvrtek však na Betisu Sevilla podlehla 1:2.

„Musím pogratulovat i ostatním týmům. Národní koeficient je mnohem důležitější než ten klubový. Plzeň vyhrála venku, to není pro český tým samozřejmost. Je to další skvělý úspěch, myslím si, že to ukazuje na kvalitu naší ligy,“ řekl po domácím výhře 6:0 nad Šeriffem Tiraspol slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

„Hodně se o české lize bavíme, kluby jsou na druhou stranu schopné odehrát v Evropě skvělé zápasy. Musíme hledat mechanismy, abychom ty evropské výkony přenesli z většího procenta do domácích zápasů.“

Kolik letos české kluby nahrály Plzeň - 9,5 bodu (pět výher a remíza v kvalifikaci, dvě výhry v Konferenční lize) Slavia - 6,5 bodu (dvě výhry a remíza v kvalifikaci, dvě výhry v Evropské lize) Sparta - 4 body (výhra, dvě remízy v kvalifikaci, výhra v Evropské lize ) Bohemians 1905 - 0 bodů

K českému posunu na patnáctou příčku přispěly i čtvrteční porážky norských klubů Molde a Bodö/Glimt. Češi mají na šestnácté Norsko náskok 0,675 bodů, což v jeho případě v přepočtu na hřiště dělá výhru a remízu. Sedmnáctá Ukrajina ztrácí na Česko 0,950, čili přibližně dvě výhry a remízu.

Navíc Češi mají ve hře na rozdíl od konkurentů tři týmy, kdežto Ukrajina a Norsko jen dva. Body do koeficientů se vypočtou ziskem na hřišti, který se dělí počtem účastníků na začátku sezony. Za výhru v základní fázi jsou dva body, za remízu jeden. Česko si tak ve čtvrtek za výhry Slavie a Plzně připsalo 1,000 bod - dvě výhry děleno čtyřmi účastníky..

Pokud budou české kluby v úspěšných výsledcích pokračovat, brzy mohou předstihnout čtrnácté Dánsko i třinácté Srbsko, rozdíly jsou minimální. Dánsko připsalo například jen 0,400 bodu (výhra Nordsjaellandu v Konferenční lize a prohra FC Kodaň v Lize mistrů).

Hrozbou pro Čechy mohou být Řekové. Sice jim patří až devatenáctá příčka s ztrátou 2,225 bodu (pět výher a jedna remíza, ale ve hře mají čtyři kluby - AEK Atény, Panathinaikos a Olympiakos v Evropské lize a PAOK Soluň v Konferenční lize.

Nejúspěšnějším českým celkem sezony je zatím Plzeň, která posbírala už 9,5 bodu. V součtu s kvalifikací to Viktorii řadí na dělené páté místo v pořadí všech klubů v tomto pohárovém ročníku. Slavia si zatím připsala 6,5 bodu a český mistr Sparta čtyři body. Bohemians 1905 nepřidali nic, v 2. předkole Konferenční ligy dvakrát podlehli Bodö/Glimt.