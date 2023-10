Pořád valíme, nic nás nepoloží. Jsem rád, že takoví jsme, chválil Krejčí

Je fakt, že Sparta se proti Betisu hlavně v prvním poločase vytáhla. Povedl se jí start, vedla už po třech minutách. A dál pokračovala aktivně, soupeři nepůjčovala balon, tlačila se do dalších šancí. Až chyba brankáře Vindahla vrátila do zápasu soupeře, který nakonec ve druhém poločase zapnul, sparťany přimáčkl a skóre otočil.

„V Evropské lize, venku, proti top španělskému týmu jsme dokázali odehrát vyrovnané utkání,“ hodnotil Krejčí. „Chceme být hodně u míče, daří se nám hrát tak, jak chceme, to je podle mě velký posun za poslední roky. To bychom si z toho měli vzít.“

Ale body nemáte, i když aspoň k jednomu nebylo daleko.

Je to porážka, ale se ctí. Mrzí nás hodně, ale taky vidíme, že naše hra měla tvář. V prvním poločase to od nás byl nejlepší týmový výkon, jaký jsem tady za čtyři a půl roku zažil. Bohužel jsme na to ve druhé půli nedokázali úplně navázat, ale i tak tam bylo plno dobrých věcí. Kvalita hráčů Betisu je tak velká, že si s tím dokázali poradit.

Nepřepálili jste start? Nedošly pak síly?

Projevilo se hodně různých vlivů. Chceme hrát náročný fotbal, ale španělské týmy jsou tak herně kvalitní, že je to těžké. V lize to odpresujeme a dostaneme hráče pod tlak natolik, že ztratí míč.

Proti Betisu to šlo mnohem složitěji, že?

Právě, takže sprintů pak musíte udělat mnohem víc. Taky počasí nám vzalo hodně sil. Ale i tak můžu říct: super představení.

Vážíte si jako kapitán toho, jak se tým po chybě gólmana Vindahla oklepal?

Už jsme několikrát potvrdili, že dokážeme hrát za každé situace stejně a jen tak nás něco nepoloží. Vzpomeňte si na konec minulé sezony, nebo na porážku v Záhřebu v předkole Evropské ligy... Pořád valíme, nic nás nepoloží. I Sevillu beru jako další pozitivum pro nás všechny. Jsem rád, že takoví jsme.