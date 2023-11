Nejlepší výkon nové Slavie, chválil Trpišovský. Vážil si chování Mourinha

Zbývaly dvě minuty do konce, rozhodnuto, stav 2:0, když se Van Buren u postranní čáry chystal do hry. Vběhl do hřiště, pak se zase vrátil. A francouzský sudí mu dal žlutou kartu. Mezitím na druhé straně opustil scénu středopolař Oscar Dorley.

„Van Buren měl jít za Chytila, ale nějakým nedorozuměním, možná překliknutím u čtvrtého rozhodčího, šel dolů Oscar. On toho moc nenamluví, takže ani neprotestoval a šel hned ze hřiště. My to chtěli ještě zvrátit, ale nepovedlo se to,“ líčil Trpišovský pobaveně.

Bavit ho musel výkon mužstva, které soupeře přehrálo.

Byl to jeden z vašich nejvydařenějších výkonů v pohárech, když se vezme v úvahu jméno protivníka?

Určitě to byl nejlepší výkon tohohle nového týmu. Dřív jsme taky odehráli výborné zápasy, ale za poslední dobu to byl nejlepší výkon. Když hrajete s velkými týmy, někdy to zvládnete výsledkově, máte štěstí, jste produktivní. Dnes to byl výborný týmový výkon.

Sedlo vám to od začátku. Tak jste to chtěli?

Vstoupili jsme do zápasu, jak jsme chtěli. Povedlo se nám hrát nátlakově, což jsme si přáli i minule v Římě, ale tam to nevyšlo, protože jsme dostali rychlý gól, pak hned druhý a projevila se kvalita soupeře. Ale dnes jsme si od první minuty vytvořili velký tlak, i když jsme v první půli neměli šance. Dozadu jsme hráli skvěle a drželi těžiště hry na soupeřově polovině. Po přestávce nám pomohl rychlý gól, v našem výkonu jsme pokračovali. Mělo to velké parametry až do konce. Mohli jsme přidat další góly, i když nás Mandous za stavu jedna nula podržel.

Trefil jste sestavu, vyšla vám taktika. Těší vás také fakt, že jste přelstil Josého Mourinha, jednoho z nejslavnějších trenérů historie?

Takhle to neberu. My trenéři máme nějaké vize, myšlenky, ale realizují je hráči. Když je protivník lepší, nic s tím neuděláte. Jsem rád, že jsme s Římem hráli. Pro mě je největším sportovním zážitkem, že jsem se potkal s Mourinhem. Moc si vážím, jak se k nám choval, že měl respekt. Když se řekne legenda, tak to sedí na něj. Nejúspěšnější trenér v historii si našel čas, že za mnou přišel a pozdravil mě. Po takovém zápase to není jednoduché. Chtěl bych mu poděkovat, v neděli mu budu fandit, aby zvládl derby s Laziem.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský diskutuje s asistentem rozhodčích.

Před zápasem jste mluvil hodně o tom, aby z týmu šly emoce. Viděl jste od první minuty, že jsou hráči správně nastavení?

Hodně jsme se o tom bavili. Emoční stránka v neděli v lize proti Plzni byla špatná. Teď jsme do sestavy dali osm Čechů a ti emoce vytáhli nahoru. Když v týmu nejsou emoce, není to ono. Dřív jsme ty emoce kolikrát museli brzdit. Tým si uvědomil, že v neděli to nebylo dobré.

Máte jistý postup do pohárového jara, blízko jste i prvnímu místu ve skupině. Co to pro vás znamená?

Na tím jsem doteď nepřemýšlel, soustředil jsem se jen na zápas s velkým soupeřem. Přál jsem si, abychom naplnili to, co jsme si řekli, aby se tým vybičoval k velkému výkonu a hrál pro lidi. V hlavě mám, že se to povedlo, jsem spokojený. Ale samozřejmě postup do jara je příjemný, pro klub i pro hráče důležitý. Můžeme se těšit na dalšího soupeře, na nový styl, jiný fotbal.

Na nezvyklém místě nastoupil Provod. Někdy hrál na křídle, jindy ve středu pole a dařilo se mu. Souhlasíte?

Jsem rád za týmový výkon. U Lukáše jsme cítili, že by mu zápas mohl sedět. Hrál trochu hybrid mezi středopolařem a křídlem a povedlo se mu to. Střed pole nás trápí, nehraje delší dobu, jak bychom chtěli. Teď to byl klasický pohárový zápas, ne řežba jako v lize. Byl to asi nejlepší výkon od jeho návratu po zranění. Ve středu pole byl dominantní.

Jak těžké bude výkon celého mužstva přenést v neděli do ligy v Olomouci?

Ty zápasy jsou jiné úplně ve všem. Od čistého času, přes tempo a intenzitu. V takovém zápase v české lize by bylo přes čtyřicet faulů. Rozhodčí pískal jen nezbytné fauly, ne každý kontakt. Taky jsme nebyli v roli favorita a mohli hrát do otevřené obrany, což se nám v lize stane minimálně. Rád bych, aby si hráči přenesli takovou tu nezdolnost, neústupnost.