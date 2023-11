Radost z výkonu, gól v mlze. Masopust po vítězství: Krásný, ale potřebuju najíst!

Během vydařeného utkání střídal pozici pravého stopera s krajním bekem. Ale taky se třeba několikrát objevil až na levém křídle.

„Cítil jsem, že hlavně první půli jsme odehráli fakt skvěle. Plnili jsme přesně to, co jsme si naplánovali,“ pustil se do hodnocení. „Ale tušili jsme, že soupeř do druhé půle bude chtít něco změnit, což se stalo. Začali vyvážet míč krajním stoperem, to bylo nepříjemné, ale Holy s Igym na jejich útočníky hráli skvěle a skoro do ničeho je nepustili,“ chválil Masopust parťáky Holeše s Ogbuem.

Slavia porazila AS Řím 2:0 a dva týdny starou porážku z Itálie soupeři oplatila stejnou mincí.

„Čím jsem starší, tím víc si tyhle velké zápasy užívám,“ říkal. Zároveň ale jako by do nich byl ponořený natolik, že si spoustu maličkostí vlastně ani nedokáže vybavit.

Třeba krásný gól ze 74. minuty, který sám dal a definitivně jím zlomil odpor protivníka. V euforii se pak sklouzl po vlhkém trávníku a když fanoušci vyvolávali jeho jméno, opojné chvíle si užíval a tribuny ještě burcoval.

„Víte, že ani nevím, jak ten gól vlastně vypadal?“ zarazil se. „Prostě jsem vystřelil a najednou byl míč v bráně, ale budu se to muset teprve podívat.“

Tedy samozřejmě až po jídle, na které se tak těšil. „Potřebuju se něčeho sladkého napít a pak si dám asi rizoto nebo nějaké miniřízečky,“ nechal nahlédnout do týmové kantýny.

Slavia si díky cennému vítězství nad italským gigantem zajistila postup minimálně do vyřazovací fáze Konferenční ligy.

„Za to jsme samozřejmě hrozně rádi, protože jaro v Evropě byl náš cíl,“ připustil Masopust, než logicky dodal: „Chceme se dostat do vyřazovacích bojů Evropské ligy.“

Ve zbývajících dvou zápasech skupiny na Šeriffu Tiraspol a proti Servette Ženeva k tomu slávistům stačí jediné vítězství.

„Po víkendové porážce v lize jsme si tímhle výkonem určitě hodně zvedli sebevědomí,“ radoval se Masopust. „Nejvíc pro mě bylo to, jakým způsobem jsme se proti Římu prezentovali. Když jsme po první půli přišli do kabiny, z výkonu jsme měli radost. Muselo to vypadat fakt hezky.“