Dělám všechno pro to, abych byl na Slavii připraven, říká Vaclík

Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý brankáře neopomenul v nominaci na březnové zápasy proti Anglii a Brazílii, přitom nebylo zcela jasné, zda je Vaclík po zranění z úvodního duelu se Slavií (2:2) v pořádku.

„Bylo to bolestivé zranění, ale nepotvrdilo se, že by šlo o něco vážného. Teď naposledy sice nehrál, ale pravděpodobně tady proti Slavii nastoupí,“ prozradil na nominační tiskové konferenci Šilhavý.

„Dělám všechno všechno pro to, abych byl na zápas připraven,“ řekl posléze Vaclík pro iDNES.cz. „Ale jestli to půjde, to vám teď neřeknu, protože se to nedá odhadnout. Zatím jsem trénoval individuálně, na tu stranu jsem neskákal, nepadal,“ vysvětlil v telefonickém rozhovoru.

Vaclíka trápí naražená pánevní kost a sval, který se k ní upíná. Zranil se minulý týden, v devětatřicáté minutě se neúspěšně pokoušel zabránit šťastnému gólu Alexe Krále na 2:2 a přitom narazil bokem do tyče. Několik minut byl ošetřován, zkoušel pokračovat, avšak těsně před poločasovou přestávkou musel střídat.

Místo něj do úvodního osmifinále Evropské ligy naskočil Juan Soriano, který devětadvacetiletého českého brankáře zastoupil i v nedělním duelu španělské ligy se Realem Sociedad, který Sevilla vyhrála 5:2 díky hattricku Ben Yeddera, trefě Soriana a vlastní brance Oyarzabala.

Odveta osmifinále Evropské ligy se hraje ve čtvrtek 14. března od 21 hodin.