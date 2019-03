Zraněný Vaclík musí na vyšetření. Start v odvetě se Slavií je v ohrožení

Vaclík se v 39. minutě marně natahoval po míči, který po odrazu od ramena hostujícího Alexe Krále šťastně doplachtil do sítě. Český gólman při zákroku narazil do tyče a byl několik minut ošetřován. Pak sice zkusil pokračovat, ale minutu před poločasem si sedl na trávník a vystřídal ho Juan Soriano.

Vaclík putoval po zápase do nemocnice. „Zatím neznáme rozsah zranění. Tomáš se tvrdě praštil o tyč a byl otřesený. Musíme udělat řadu testů, abychom zjistili, jak na tom je,“ řekl novinářům Pablo Machín, kouč Sevilly.

Není jasné, zda se Vaclík dá do pořádku do odvety za týden v Praze. „Jeho zranění mě hodně mrzí, protože to je ve fotbale to nejhorší, co může být. Samozřejmě když je to ke všemu jediný Čech, náš zástupce, tak je to nepříjemné,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„Já jsem situaci, kdy spadl na tyč, přes hráče neviděl. Mluvil jsem s ním, snad bude v pořádku,“ dodal Trpišovský.

Po Vaclíkově odchodu ze hřiště už gól nepadl, utkání mezi domácí Sevillou a pražskou Slavií skončilo nerozhodně 2:2. Odvetný duel je na programu ve čtvrtek 14. března od 21 hodin.