Kam to ten míč letí? Jak Slavii pomohlo Královo rameno

A tak měl dvacetiletý záložník po zápase pusu od ucha k uchu.

„Zavíral jsem zadní tyč, ale balon byl krátký. Skákal tam jejich stoper, chtěl to odkopnout a já počítal s tím, že se mu to povede,“ culil se Král, když kuriózní trefu popisoval. „Už jsem se otáčel, ale on najednou promáchl a já nestihl zareagovat.“

Ukázalo se, že v tom bylo slávistické štěstí. Balon ťukl do ramene, nabral výšku a zapadl k tyči, kam gólman Vaclík nedokázal dosáhnout.

„Už jsem na to stihl mrknout na videu a hned mě napadlo, že kdybych chtěl hlavičkovat, asi by to letělo někam směrem na penaltu,“ líčil Král. „Balon šel trochu za mě, nestihl jsem už vůbec nic udělat. Jen jsem stál a trefilo mě to.“

Proto v první chvíli vůbec netušil, kterým směrem míč letí. Očima jej hledal, ale balon nikde: „Byl jsem dezorientovaný. Dokonce jsem se otáčel, jestli náhodou Sevilla nešla hned do brejku. Až když jsem se koukl směrem k bráně, viděl jsem, že se všichni radují.“

Kuriózní branka Alexe Krále, při které se mu míč odrazil od ramene a skončil v síti FC Sevilla. (7. března 2019)

Jeho radost byla zpožděná, jako by mu nejdřív nic nedocházelo. Až když se k němu začali sbíhat spoluhráči, rozesmál se a ruce mu vystřelily do vzduchu.

„Až v tu chvíli mi to došlo,“ vyprávěla slávistická zimní posila. „Ani jsem nestihl vymyslet žádnou oslavu, tak jsem jen roztáhl ruce.“ Jeho gól může mít velkou cenu. Před zápasem by na slávisty sázel málokdo, po něm si i trenér Trpišovský troufl říct, že šance na postup jsou vyrovnané. Pokud nechce Sevilla v Praze spoléhat na divokou remízu 3:3 nebo vyšší, potřebuje k jistotě postupu vyhrát.

„Super výsledek. Povedlo se nám vstřelit dva góly venku, dvakrát vyrovnat, do odvety je to ideální,“ pochvaloval si Král. „Při mém gólu jsme měli kapku štěstí, celkově to byl hodně vydřený zápas.“

Ta slova sedí. Slávisté museli od první minuty dohánět ztrátu, ve druhém poločase zase přežili několik tutovek domácích, kteří drželi míč a hnali se za vítězným gólem.

„Jsem rád, že začátek s námi nezamával. Ukázalo se, jak jsme silní: dvakrát v Seville vyrovnat, to není sranda,“ hřálo Krále.

Pojistil si gólem místo v sestavě? „To asi ne, ale cítím se líp a líp. Když se dokážu poměřit s takovými hráči, zvedne to sebevědomí. Snad budu mít důvěru i dál.“