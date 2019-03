Trpišovský: Fantastický výsledek, doma ale musíme hrát bezpečněji

Jeho svěřenci v úvodním osmifinále Evropské ligy uhráli venku nadějný výsledek. Dva góly ze hřiště soupeře, navíc favorizované Sevilly, by se za týden v Edenu rozhodně měly hodit.

„Troufnu si říct, že šance jsou teď padesát na padesát,“ řekl po úvodním osmifinále Evropské ligy. „Ale nemám moc rád prognózy, člověk vždycky něco řekne, ale pak přijde dvacátá sekunda a prohráváte nula jedna,“ pousmál se Trpišovský v narážce na brzkou trefu Ben Yeddera.

Té předcházelo zaváhání kapitána Součka, kterého chyba dost rozhodila. Variantu jeho střídání nicméně kouč rezolutně odmítl. „To v žádném případě. Tři sta takových situací vyřešil dobře, tří stá první byla bohužel špatná. Ale je to velký hráč, trochu se to na něm sice podepsalo, ale věděli jsme, že se do zápasu dostane a vrátí nám to. Kluci ho podpořili, tým to zvládl.“

Co se vám po té první půlminutě honilo hlavou?

Není samozřejmě příjemné v tomhle prostředí hned ve dvacáté sekundě ztratit první balon a hned prohrávat. Ještě navíc v situaci, o které jsme se před duelem bavili. Na druhou stranu tým je velmi vyspělý, doufal jsem, že se budeme dostávat do naší hry, což bohužel prvních dvacet minut neplatilo, protože jsme byli rozhození.

Pak jste ale dvakrát vyrovnali a do odvety jdete s remízou 2:2. Co na to říkáte?

Výsledek je fantastický, hráči si ho zasloužili enormním nasazením, byli vyčerpaní, dali do toho absolutně všechno. Ale je třeba vidět, že jsme měli obrovskou porci... Nechci říct štěstí, ale spíš rozhodujících individuálních výkonů vzadu. Ondra Kolář odchytal fantastický zápas. Všichni obránci, kteří s těmi skvělými hráči hráli jeden na jednoho, si plnili obranné povinnosti. K tomu jsme byli produktivní a soupeř hlavně ve druhém poločase neproměnil vyložené šance.

Proč jste se rozhodl pro variantu bez klasického útočníka? Na hrotu byli Zmrhal s Masopustem.

Motivy byly dva. Variantu se dvěma hráči nahoře jsme zvažovali od chvíle, kdy nám Sevillu nalosovali. Vycházelo to z jejího rozestavení a způsobu hry. V rozehrávce mají tři stopery a potřebujete nahoře víc hráčů, abyste jim to ztížili. Což se nám hlavně ve druhém poločase v některých momentech hodně dařilo. Dva hráče nahoře jsme tedy obětovali do presinku, sprintů a počítali jsme s tím, že je pak budeme prostřídávat.

A ten druhý motiv?

Máme jednoho hrotového útočníka - Škodu. Nemůžeme ho utavit, v neděli hrajeme strašně důležité utkání s Baníkem, sled zápasů je opravdu rychlý. Milan na Bohemce končil vyčerpaný, zápasů odehrál spoustu.

V brance Sevilly nedokončil zápas gólman Vaclík, mrzí vás, že jste jeho náhradníka Soriana neprověřili víc?

Hodně mě mrzí jeho zranění, to je to nejhorší, co se ve fotbale může stát. Snad to bude v pohodě, mluvil jsem s ním. Na druhém gólmanovi bylo vidět, že měl trochu problémy v rozehrávce a chtěli jsme ho vyzkoušet víc. Jenže když jsme se ve druhé půli dostali do šance, tak jsme netrefovali bránu.

Co bude nejdůležitější do odvety?

Nedělat chyby, troufnu si říct, že všechny šance měla Sevilla po chybách, ztrátách, rychlých brejcích. Nevybavuju si šanci po postupném útoku, vzadu to kluci zvládli výborně. Vidíte, že když nám seberou balon na naší půlce, tak první přihrávka míří okamžitě nahoru do sprintových náběhů, kluci to měli těžké. Musíme hrát trochu bezpečněji, dneska to bylo na velké riziko, tak, abychom nějaké góly dali. Na druhou stranu z toho resultovaly šance Sevilly.