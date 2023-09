Tři výhry v jediném kole, rarita po pěti letech. A české kluby v Evropě vylétly

Na začátku aktuální evropské sezony se to podařilo.

Slavia ve čtvrtek nejdřív v Evropské lize zvítězila v deštivé Ženevě nad místním Servette 2:0. Sparta ve stejné soutěži doma přetlačila kyperský Aris Limassol 3:2 a Viktoria Plzeň o patro níž, čili v Konferenční lize, udolala kosovské Ballkani pro změnu 1:0.

Lepší vstup do pohárového podzimu si český fotbal těžko mohl přát. Zvlášť v kontextu výsledků konkurentů, s kterými v žebříčku národních koeficientů bojuje o klíčovou patnáctou příčku. Ta jako poslední znamená pět mužstev v soutěžích UEFA, které mimochodem od příští sezony projdou revolučními změnami.

Aktuálně se však hraje už o nasazení do přespříštího ročníku 2025/26.

Češi v klíčovém pořadí během čtvrtečního večera vyletěli z osmnácté příčky na šestnáctou a na patnácté Norsko, kterému už sbírají body jen Bodö/Glimt a Molde v Konferenční lize, ztrácejí už jen 0,325 bodu.

Koho mají konkurenti ve hře Srbsko

CZ Bělehrad (Liga mistrů), Bačka Topola (Evropská liga), Čukarički Bělehrad (Konferenční liga) Dánsko

FC Kodaň (Liga mistrů), Nordsjaelland (Konferenční liga) Norsko

Bodö Glimt a Molde (oba Konferenční liga) Izrael

Maccabi Haifa (Evropská liga) Maccabi Tel Aviv (Konferenční liga) Ukrajina

Šachtar Doněck (Liga mistrů), Zorja Luhansk (Konferenční liga) Řecko

Panathinaikos, Olympiakos, AEK Atény (všichni Evropská liga), PAOK Soluň (Konferenční liga) Chorvatsko

Dinamo Záhřeb (Konferenční liga)

Díky třem výhrám české kluby zapsaly do žebříčku celkem 1,5 bodu a i díky tomu, že konkurentům se příliš nedařilo, snížily ztrátu na elitní patnáctku o 1,250 bodu. Vedle zmiňovaného Norska mají v dosahu i čtrnácté Dánsko a třinácté Srbsko, na které jim chybí už jen necelý bod. Oproti stavu před startem skupinové fáze pod sebe Česko v tomto týdnu dostalo Izrael i Ukrajinu.

Tuzemský fotbal má navíc ve hře trojici klubů, zatímco většině konkurentů v boji o patnáctku zůstali po kvalifikaci jen dva zástupci. Výjimkou je devatenácté Řecko, které ve skupinách reprezentují ještě čtyři celky. I tak ale Česko na jihoevropskou zemi v tomto týdnu získalo k dobru 0,300 bodu díky tomu, že do sezony vstupovalo s nižším počtem mužstev.

V hlavní fázi se za vítězství udělují dva body a za remízu jeden. Zisk do žebříčku se pak dělí počtem zástupců daného státu v pohárové sezoně, v českém případě čtyřmi. Proto tuzemské kluby za čtvrtečních šest bodů připsaly do celkového pořadí právě 1,5 bodu.

Pro příští ročník 2024/25 už má Česko jistotu návratu k pěti zástupcům v pohárech, pouze čtyři týmy v soutěžích UEFA mělo vedle této sezony také loni.

Pokud české kluby v dalším průběhu ročníku nepotká v pohárech kolaps, na elitní patnáctku by i podle specializovaných serverů měly bez větších potíží dosáhnout. Více než padesátiprocentní šanci jim výpočty dávají dokonce na umístění do dvanácté příčky, což by znamenalo pro čtvrtý tým účast v Evropské místo Konferenční ligy.

Ještě slibnější vyhlídky má Česko pro další sezonu, neboť bude odečítat nepovedený ročník 2019/20. To by mohlo znamenat další výrazný posun a možnost bojovat dokonce o přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů.