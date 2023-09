Spokojený Priske: Olatunji hrál jako monstrum, Kuchta pro tým tvrdě pracuje

Pomohli si dvakrát, poprvé Krejčí hlavičkoval po rohu, podruhé se radoval po dorážce, které předcházel dlouhý Haraslínův aut.

„Je to dobrý ukazatel, že se v proměňování standardek vracíme na správnou cestu,“ poznamenal kouč.

Z jedné jste ale zároveň inkasovali, respektive vedla k úvodní penaltě.

Víme, že je to důležitá a klíčová součást hry. Loni jsme v nich excelovali, mám na mysli i v těch defenzivních. Letos ale nelze pochybovat o tom - a čísla nelžou, že se nám tolik nedaří. Hráče na to upozorňujeme a tlačíme je, aby se soustředili. Tentokrát to vyplynulo ze špatné pozice jednoho hráče, což je samozřejmě individuální chyba. Ale zároveň je to také chyba týmu, který na problém musí upozornit a mluvit spolu.

U všeho důležitého byl kapitán Krejčí, pro něhož to byl trochu bláznivý zápas. Zavinil penaltu, sám otočil, pak z jeho nepřesnosti padl závěrečný gól.

Měl to opravdu těžké. Na začátku byl u penalty, což ho lehce rozhodilo. Stane se, šel za míčem v úmyslu jej získat, takové situace jsou prostě součástí hry. Pak se sám dvakrát trefil... Jenže v závěru jsme si počínali příliš rizikově. S tím jsme nespokojení. Ke konci utkání, a to beru i jako svou zodpovědnost, se pouštíme do nebezpečných situací.

Jak to myslíte?

Nechci totiž vidět tým, který bude pořád odkopávat míče za hranici padesáti metrů. Jde o to, aby hráči zvolili správné řešení v situacích jeden na jednoho, když jsou pod tlakem. Aby měli dobrou poziční hru, spolupracovali... Pak je na nich, aby vyhodnotili, zda už ten risk není příliš velký. Láďa to tentokrát vyřešil špatně, neměl ani tolik štěstí. Možná se dá říct, že ani Zelený nebyl v ideální pozici. Tři minuty před koncem utkání to sice vypadá špatně, ale vychází to z mé filozofie.

Sparťanský kapitán Ladislav Krejčí slaví svůj gól v utkání Evropské ligy proti Arisu Limassol.

Jak se podle vás dařilo útočné trojici? Máte v hlavě, jak ji sestavíte na nedělní derby?

Nevím, je příliš brzy. Mám v hlavě nápad, ale stále máme spoustu času, abychom se v týmu rozhodli. Viděli jsme od nich hodně skvělých věcí, Kuchta skvěle držel svou pozici, kterou zvládl výborně. Vytvořil dobré šance, pro tým svou intenzitou práce tvrdě dře. Olatunji zahrál jako monstrum, podstoupil spoustu duelů, vyhrál několik míčů. Nedělal protivníkům dobře. Pro Haraslína to naopak nebyl nejlepší zápas, ale to se ve fotbale stává.

V sestavě jste udělal pět změn. Jak moc složení sestavy ovlivnilo právě derby?

Samozřejmě počítáme s tím, že v neděli hrajeme. Ale u těchto evropských zápasů, kdy hrajete třikrát týdně, musíme hledět na to, aby kluci byli stoprocentně připravení, v nejlepší formě a fit. Nasadili jsme tým, kterému jsme věřili, že může získat tři body, to tentokrát rozhodovalo a podle toho jsme sestavu skládali. Uvidíme, co nastane v neděli.

Jaký očekáváte zápas, může být nejlepší za poslední dobu?

Je to možné, bude to skvělý zápas. Oba týmy mají skvělou formu, bude to pro české fanoušky velmi zajímavé.

Jak je na tom Kaan Kairinen, který ze hřiště odkulhal a na děkovačce stál s berlemi?

Je příliš brzy, abychom cokoli věděli. Je na cestě do nemocnice, tak uvidíme, co ukážou vyšetření. Nevypadalo to úplně dobře, ale třeba budeme mít nějakou nabíječku, kterou ho zázračně uzdravíme.