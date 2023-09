Trpišovský už má v hlavě derby. A šance Jurečky? Trestat ho nebudu

Ještě ve středu na předzápasovém tréninku mžoural oči do sluníčka. O den později už dirigoval svůj tým za hustého deště. Hřát ho mohla alespoň hra Slavie.

Výtečný vstup do Evropské ligy zařídili svými góly Lukáš Masopust a Igoh Ogbu. „Musím poděkovat fanouškům, kteří za námi dorazili v obrovském počtu i ve všední den. Podpora byla fantastická,“ povídal Trpišovský, jakmile přišel z tradiční děkovačky.

A co jste říkal na soupeře?

Ukázal kvalitu, utkání nám ztížil. Chci jim poděkovat za boj na hřišti a taky pochválit náš tým za to, že naplnil taktický plán. I když jsme úvod zápasu úplně nechytili a soupeř byl aktivnější, pak se nám dařilo. Dostávali jsme se do kombinace a hezkých přechodů. Moc si vážíme výkonu i výsledku zápasu, který byl evropský. Na skvělém stadionu a se skvělou atmosférou. Škoda jen, že jsme v závěru další šance neproměnili.



Hlavně Václav Jurečka, který dvě vyložené příležitosti spálil. Budete to s ním řešit?

Takově věci moc nevyčítám, každý hráč chce dát gól, trestat ho za to nebudu. Jde o pohodu a zvolené řešení. První situace pro něj byla jak dělaná, má dobrou střelu, mířil nahoru, což po něm chceme, ale netrefil to. Ve druhé to vyřešil v první fázi dobře, pak chtěl dát míč pod sebe a trefil jejich hráče. Naštěstí nás to tolik nemrzí, protože jsme vyhráli. On byl na mě ve středu na tréninku při bagu zlý, takže karma, vytrestalo ho to. (směje se)

Poprvé hrál rumunský levý bek Andres Dumitrescu, byl jste s ním spokojený?

Musím ho pochválit za taktickou stránku, pro hráče není jednoduché přejít do nového týmu, zvykat si na nové rozestavení. Měl specifické úkoly, které se trochu měnily. Samozřejmě tam byly i nějaké rezervy, kdy prohrál pár hlavičkových soubojů se Stefanovičem, ale kluci jako Iggy ho dobře zajištovali. Nepropadal v těžkých situacích, dobře na ně reagoval a určitě nezklamal. Po taktické stránce odvedl velice dobrý výkon stejně jako ostatní.

Spoléhali jste na dlouhé auty až k brance, taktický záměr?

Je to jedna z variant, kterou jsme použili i v Pardubicích. Máme k autům připravené různé věci, záleží na soupeři, jestli je brání osobně, nebo zónově. Dnes jsme nastoupili a měli o jednoho střeďáka míň, proto jsme se rozhodli je rozehrávat takto. Bylo to na jejich velké, silné stopery, se kterými pak dokázal něco uhrát jen Tiji. Na mokrém trávníku se mu hrálo dobře.

Už myslíte na nedělní derby proti Spartě?

Jistě, už ano, máme jen dva a půl dne na přípravu. V závěru se mi hlavou honilo, koho se nám podařilo pošetřit a koho ne. Je rozdíl, jestli tři dny před zápasem odehrajete 60 minut, nebo i s nastavením 95. Máme tam jeden otevřený post. Byl jsem zvědavý, jak adepti na něj budou vypadat. Teď už to v hlavě mám.

Před zápasem jste říkal, že pošetříte na derby jednoho hráče, nakonec jich bylo víc, ne? Je pro vás derby důležitější?

Jednoho jsme šetřili, u dalšího nevěděli, zda nastoupí. Ale bylo nám jasné, že jde o velmi důležitý zápas, vstup do Evropské ligy je klíčový. Kdybychom nevěřili hráčům, kteří nastoupili, tak je do sestavy nedáme. Servette je na podobné úrovni jako my. Vicemistr své ligy jako my. Pro žádný český klub v základní skupině Evropské ligy není samozřejmost, že bude vítězit venku. První zápas je pro nás stejně důležitý jako derby. Věřili jsme, že hráči, kteří nastoupí, mají lepší typologii na tento zápas než na nedělní. Čekali jsme fyzicky náročné utkání, což se potvrdilo. Chtěli jsme hráče zaměřené na rychlost, dynamiku, opakované sprinty.

V derby vás nejspíš čeká jiný typ zápasu, že?

Nebude se hrát tolik čistého času. Možná budou víc rozhodovat souboje a standardní situace. Na druhou stranu hráče, které jsme věděli, že potřebujeme, jsme v sestavě nechali. To, že hráli Ogbu nebo Holeš, je riziko, můžeme o ně kvůli zranění přijít. Určitě jsme nic nechtěli podcenit nebo šetřit hráče na neděli.