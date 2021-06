Na Slovácko číhají silní protivníci, Plzeň čeká spíš fotbalová exotika

Slovácko a Plzeň začnou svou cestu k účasti v základní skupině v 2. předkole, do kterého se zapojí devadesát klubů. Většinu z nich čekají ještě zápasy úvodního předkola.

To začne už 8. července, druhé předkolo s českou účastí má první zápas na programu 22. července, čili těsně před startem domácí nejvyšší soutěže.

Do druhého předkola Konferenční ligy nezasáhnou týmy z pěti elitních evropských ligových soutěží, i proto jsou Slovácko s Plzní, čtvrtý a pátý tým posledního ročníku Fortuna ligy, mezi nasazenými.

Okruh soupeřů pro 2. předkolo Konferenční ligy los 13.30 Slovácko

Velež Mostar/Coleraine

Paide/Slask Wroclav

Laci/Podgorica

Ašdod

Lokomotiv Plovdiv Plzeň

Sant Julia/Gzira

Espoo/Runavík

Struga/Liepaja

Dynamo Brest

Europa/Žalgiris Kaunas

Jenže pro Slovácko to žádná výhra není. Nováček v evropských pohárech může narazit na druhý tým bulharské ligy Lokomotiv Plovdiv, třetí tým izraelské ligy Ašdod, čtvrtý tým polské ligy Slask Wroclav, který do března vedl Vítězslav Lavička.

Slask však nejdřív musí postoupit přes estonské Paide Linnameeskond. Schůdnější variantou pro Slovácko by byl vítěz duelu Velež Mostar - Coleraine ze Severního Irska, nebo lepší z dvojice Laci (Albánie) - Podgorica.

Mnohem snesitelnější protivníci číhají na Plzeň. Asi nejtěžším by bylo Dynamo Brest, ostatní musí postoupit z prvního předkola. Může to být vítěz souboje klubů z Andorry a Malty, z Finska a Faerských ostrovů, z Makedonie a Lotyšska, či Gibraltaru a Litvy.

Aby české kluby vybojovaly účast v hlavní fázi soutěže a sáhly si na bonus 75 milionů korun, musí překonat postupně tři konkurenty.

Zatímco Plzeň bude pořád nasazená, Slovácko se od třetího předkola zařadí mezi nenasazené a v závěrečné play off může narazit i na AS Řím či Tottenham. Na Plzeň by zase číhal bundesligový Union Berlín.