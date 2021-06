Kadlec: Plovdiv? Na to, že jsme byli nasazení, to je velmi silný soupeř

„Neměl jsem vyloženě přání, koho dostat, ale když jsem se na to díval, tak zrovna Plovdiv jsem si nepřál. Na to, že jsme byli nasazení, to je velmi silný soupeř,“ poznamenal kapitán Slovácka Michal Kadlec.

„Asi je to nejtěžší los, jaký jsme mohli dostat. Pozitivum je, že Plovdiv není daleko,“ přidal se manažer prvoligové týmu Slovácka Veliče Šumulikoski.



Ve výběru bylo třetí mužstvo izraelské ligy Ašdod, čtvrtý celek polské ligy Śląsk Wrocław, který do března vedl Vítězslav Lavička, bosenský Velež Mostar, severoirské Coleraine, albánské Laci, černohorská Podgorica a Paide Linnameeskond z Estonska. Nakonec se Slovácko vypraví v červenci na rozpálený jihovýchod Evropy.

Jízdní řád předkola Předkolo Evropské konferenční ligy rozehraje Slovácko 22. července na hřišti bulharského Lokomotivu Plovdiv, odveta v Uherském Hradišti je na programu 29. července. Pokud postoupí, ve třetím (5. a 12. srpna, los 19. července) a případně 4. předkole (19. a 26. srpna, los 2. srpna) už nebude mezi nasazenými. V závěrečné play off může narazit i na AS Řím či Tottenham.

„V Bulharsku vládne Ludogorec a na druhém místě je právě Plovdiv, takže je to určitě kvalitní celek. Na začátek to pro nás bude obrovská prověrka,“ připomněl Kadlec, že Slovácko rozehraje evropské poháry ještě před startem české soutěže.

Plovdiv má na aktuální soupisce francouzského obránce Gomise, brazilského záložníka Lukase Salinase, Angličana Ruaneho a Umarbajeva z Tádžikistánu.



Trenér Alexandar Tunčev ale jinak sází na svoje krajany. Prim hraje pětice reprezentantů, nejlepší střelec mužstva Dimitar Iliev byl dvakrát po sobě vyhlášený nejlepším fotbalistou Bulharska.

Plovdiv má také neporovnatelně více zkušeností s evropskými poháry než Slovácko, které se před osmnácti lety jen mihlo v letním Intertotu. Lokomotiv se v minulých dvou sezonách sice marně pokoušel o průnik do skupinové fáze Evropské ligy, s francouzským Štrasburkem ale prohrál dvakrát těsně 0:1 a loni vedl ještě v 80. minutě nad Tottenhamem 1:0, než anglický favorit při dvojnásobné přesilovce výsledek otočil.

„Ale šance jsou podle mě vyrovnané, a postoupí celek, který bude mít momentálně lepší formu,“ nebojí se Kadlec.



Lokomotiv Plovdiv Klub byl založený v roce 1926 a pochlubit se může jedním mistrovským titulem (2004), dvakrát vyhrál Bulharský pohár (2019, 2020) a dvakrát Superpohár (2004, 2020). V poslední sezoně bulharské ligy obsadil druhé místo. V evropských pohárech odehrál 31 zápasů s bilancí 8 vítězství, 3 remíz a 20 porážek. Loni vypadl ve 2. předkole Evropské ligy s Tottenhamem (1:2).

Zatímco Lokomotiv už zahájil letní přípravu, fotbalisté Slovácka se po kondičních testech spolu sejdou poprvé tento pátek po téměř třítýdenní přestávce od posledního ligového zápasu.

„Kluci musí od fotbalu vypnout, aby načerpali psychické síly do další sezony, která bude ještě náročnější,“ prohodil tehdy trenér Martin Svědík, který bude u týmu pokračovat. Pryč jsou naopak stoper Stanislav Hofmann a nejlepší střelec Jan Kliment.



Zatím jedinou oficiálně oznámenou posilou hradišťského klubu je levonohý univerzál Marko Merdovič z Černé Hory. „Další brzy oznámíme,“ ujistil Šumulikoski.

Na seznamu potenciálních posil Slovácka jsou také brankář Heča se záložníkem Trávníkem ze Sparty, halvbek Holzer a útočník Ondřej Šašinka z Ostravy a nejlepší střelec sestupujícího Brna Hladík.