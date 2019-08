Suverén Hovorka i neúnavný Olayinka. Kteří slávisté s Kluží překvapili

Slávisté proti Kluži symbolicky stvrdili přerod klubu, který se ještě před čtyřmi lety trápil s insolvencí, v tuzemskou špičku.

Titul pod trenérem Šilhavým, výhra v poháru s podpisem jeho nástupce Trpišovského a pak sezona snů, během níž červenobílý národ hltal šlágry ve vyřazovací fázi Evropské ligy a oslavil double.

Základní skupina Ligy mistrů je vyústěním kvalitní práce. Slavia má široký a dobře poskládaný kádr, v kterém má každý fotbalista svou roli. Někdy rozhodují tradiční opory, jindy zase ti, od kterých to čekáte méně. Koho z bitev o slovutnou Champions League máme na mysli?

Ondřej Kolář

Co ve výčtu dělá gólman, který k poslednímu titulu pomohl patnácti čistými konty? Kolář je jasná jednička, klíčová součást systému, který vyžaduje kouč Trpišovský. Pomáhá s rozehrávkou, leckdy udivuje tím, co si s balonem dovolí. Mezi fandy přesto občas zaslechnete, že Slavia měla lepší brankáře. Někteří namítají, že občas pustí střelu, která by se dala chytit. V posledních deseti zápasech ho ale překonal jen teplický Vondrášek, v Kluži chytil penaltu a ani doma ho nic nezaskočilo. Spolehlivý výkon.

David Hovorka

Další z ranku hráčů, o nichž se pochybovalo. „Byl pod velkým tlakem. Přivést někoho, kdo má nahradit Ngadea s Delim, protože potřebujeme postoupit do Champions League? Nevím, co se dá vymyslet těžšího. Klobouk dolů, jak to ustál,“ chválil nevysokého stopera Trpišovský. Hovorku zná ze Žižkova i Liberce, sází na jeho schopnosti a fotbalista s přezdívkou „Gadži“ mu důvěru splácí vrchovatě. Vynechal jen duel v Karviné (zranění) a s Bohemians, kde kouč šetřil většinu hráčů. Původně měl jen doplnit kádr, teď si bez něj defenzivu Slavie lze představit jen stěží.

Jan Bořil

Přeškolený útočník je vyhlášeným bojovníkem. Neúnavně létá po levé lajně, vyžívá se v ostrých soubojích, dře do mrtva. Často ostře centruje, ale góly se od něj nečekají. Málo zakončuje, což mu trenéři vyčítají. „O poločase mi říkali, ať střílím, nepřihrávám. Tak jsem konečně jednou taky vystřelil po zemi a ne do padesáté řady,“ smál se levý bek, který dal ve Slavii pět gólů. Dva Příbrami, po jednom Karviné s Libercem. Proti Kluži trefil jackpot nejdůležitější trefou kariéry.

Peter Olayinka

Do příchodu Nicolae Stancia nejdražší posila ve slávistické historii. Třiaosmdesát milionů korun stál a byť dal gól hned v prvním zápase, zůstával za očekáváními. Dobré výkony střídal s průměrnými, základní sestavu s lavičkou náhradníků, v pětačtyřiceti zápasech nasbíral pouze sedm branek a čtyři asistence. Po odchodu Zmrhala do Itálie si řekl o místo na levém kraji, v Rumunsku zahrál až na penaltový faul solidně, doma byl skvělý. Poctivě přepínal do obrany, trhal defenzivu soupeře náběhy, kličkoval, vymýšlel. Teď už jen zlepšit produktivitu.

Milan Škoda

Kapitánovo jméno v základní sestavě překvapilo. Novodobá klubová legenda nastoupila od začátku poprvé v sezoně navzdory tomu, že měl trenér k dispozici ostatní útočníky. Přesto vsadil na zkušenost třiatřicetiletého dříče a ten si splnil sen. „Radost je obrovská,“ líčil Škoda po vítězné odvetě, v níž odehrál 78 minut. Makal, na začátku druhé půle nebezpečně střílel, nevynechal vzdušný souboj. Ukázal, že v podobném typu zápasů je pro Slavii stále nesmírně platným hráčem.