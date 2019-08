Eden na nohy! Slávisté zanechali hádek a bouřlivě oslavili postup

Výhru 1:0 z rumunské Kluže zopakovali fotbalisté Slavie i v domácí odvetě. O výsledku rozhodla gólová střela Jana Bořila, která se v 66. minutě do sítě odrazila od obránce Muresana.

Při pohledu z hlavní tribuny v tu chvíli hráči v červenobílých dresech úplně zmizeli ze scény. Šťastný Bořil totiž doběhl k divákům dole v první řadě a začal se s nimi objímat. Za chvíli už na něm visel celý tým. Mačkali se na sebe jeden přes druhého a tlačili střelce gólu na diváky. Až přitom někomu vyrazili kelímek, který Masopust starostlivě vracel zpět.

Jednota hráčů a diváků, soulad mezi jednotlivými skupinami fanoušků, žádný incident. Slavia došla za splněním svého cíle v klidu a jednotě. Přitom o víkendu část ultras na protest proti novým bezpečnostním opatřením nefandila a dokonce útočila na ty, kteří zákaz porušili.

Teď se na všechno zapomnělo. Slavia nejen že jako jediný český tým zůstala v pohárech, ale dokonce bude hrát Ligu mistrů.

„Udělejte si zítra večer čas, Liga mistrů se losuje od 18 hodin,“ připomněl fanouškům hlasatel v Edenu.

Bylo krátce po utkání a nikomu se nechtělo domů. Rumunští soupeři smutně sledovali, jak hráči i realizační tým Slavie v semknutém hloučku oslavují.

Když se pouto uvolnilo, soupeři se už v míru zdravili. Trenér Trpišovský vzal kolem ramen svého kolegu Petreska, gólman Kolář debatoval s útočníkem Omranim, Stanciu si vyměnil dres s Paunem a hned si ho oblékl. Znovu tak měl na zádech sedmičku, jen žlutou.

O chvíli později, když domácí po krátkém sprintu naskákali rybičky před severní tribunu, měl už Stanciu přes soupeřův dres slávistickou mikinu.

Než se rozjela děkovačka, dlouze se zpívalo. Tým se držel za ramena a notoval si s fanoušky. „Ať jsi šampion, nebo třeba poslední, zpívá stadion, navždy Slavii věrní,“ zněl stále dokolečka chorál.

Ohlušující pokřik „Červenobílá bojová síla,“ pak bouřil ze všech stran. K děkovačce se připojil celý vyprodaný stadion.

„Je to krásný sen, jako odchovanec jsem se dočkal se Slavií postupu do Ligy mistrů. Co víc jsem si mohl přát,“ rozplýval se záložník Tomáš Souček a už přemítal, jaké soupeře by chtěl v prestižní soutěži potkat.