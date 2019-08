Hráči byli pod obrovským tlakem, ale splnili jsme si sen, řekl Trpišovský

„Čelíme vysokým nabídkám na některé naše hráče a může se stát, že pokud někdo odejde, budeme se ještě bavit o případném posílení týmu,“ připustil Trpišovský. „Ale rozhodně to není reakce na náš postup, tohle mužstvo si Ligu mistrů vykopalo a tohle mužstvo si zaslouží, aby si ji zahrálo.“

Muselo se vám hodně ulevit, že jste odvetu s Kluží zvládli.

Ani nevím, co vám mám říkat. Jsme šťastní, nesmírně hrdí. Jedna věc jsou cíle, ale my si splnili sen. Vždyť já byl před šesti lety ve třetí lize v Měcholupech a teď jsme postoupili do Champions League. Je to vůbec pravda?

V Lize mistrů je Slavia po dvanácti letech. I díky vám.

Je to obrovská úleva a završení práce, kterou jsme tady loni v zimě odstartovali. Slavia má následovatele Standy Vlčka, Martina Vaniaka a dalších, ale byly to nervy! Tlak, který hráči zažívali, si spousta z nás ani neumí představit. Když za stavu nula nula nesmíte udělat chybu, je to psychicky strašně náročné.

Jak jste s hráči právě po mentální stránce pracovali?

Snažili jsme se k tomu přistoupit jako vždy. Bavili jsme se o tom, že musíme zapomenout a úplně vytěsnit, že se hrál nějaký první zápas, soustředit se pouze na odvetu a v ní vyhrát. A dál už je to jen o maličkostech, milimetrech, Jestli Ondra Kolář zareaguje na střelu ze standardky, jestli Kluž po krásné akci na jeden dotek zakončí, nebo ne.

V úvodu z vašich hráčů byla cítit nervozita.

Každý viděl, jak silný soupeř proti nám stál, skvěle technicky vybavený, mentálně silný, vydržel s námi běhat až do konce. Dlouho jsme v Evropě nenarazili na tým, který by byl tolik semknutý a vyzařovala z něj taková síla. Bylo strašně složité je zlomit.

Od ledna 2018, kdy jste do Slavie přišel, máte dva poháry a titul. Hráli jste čtvrtfinále Evropské ligy a nyní jste v Champions League. Jaké další cíle budete před hráče klást?

Teď mám v hlavě dost prázdno, cítím úlevu a štěstí. Vlastně už jsme teď trochu s Nikem, kterého čeká náročný program s nároďákem, řešili i víkendový zápas v Opavě... Ale k otázce: ve čtvrtek se podíváme, koho nám nalosují, aby to, když už jsme se do Ligy mistrů dostali, aspoň stálo za to.

VIDEO: Slavia - Kluž 1:0, Liga mistrů po dvanácti letech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A dál?

Samozřejmě, že když už v Lize mistrů jsme, budeme se chtít prezentovat co nejlépe. Odehráli jsme skvělé zápasy se Sevillou, Chelsea, Genkem nebo Petrohradem a já pevně věřím tomu, že i letos na podzim to bude podobné. A že třeba budeme hrát ještě o chlup lépe než s Kluží, protože už nebudeme tolik nervózní a víc si dovolíme.

Otázka, kam byste se v Lize mistrů chtěl podívat, je asi zbytečná. Stejně odpovíte, že do Anglie.

Je pravda, že bych byl nejraději, kdybychom ve skupině měli Tottenham, Chelsea a Liverpool, ale to samozřejmě nejde. Do Anglie přesto určitě chceme, protože to je skvělý zážitek, něco noblesního, těžko se to pojmenovává. A krásný by byl třeba i Juventus, do Edenu by přijel Ronaldo.

Považujete postup do Champions League za největší úspěch vaší kariéry?

Pokud bych to měl trochu odlehčit, tak mým největším úspěchem je, že jsem vydržel rok a tři čtvrtě ve Slavii. Když se podívám, jak dopadli trenéři přede mnou... Ale vážně: pro mě je takových úspěchů víc, první vítězný ligový zápas, postupy s Libercem do Evropy, double, všechno byl v té určité době obrovský krok, něco neskutečného, pro mě dřív nepředstavitelného. A teď je to samozřejmě Champions League.

Kdy jste začal věřit, že jako trenér můžete dosáhnout na podobné mety?

Trochu tu odpověď otočím: musíte mít štěstí na lidi, což já mám. Od realizačního týmu, který se mnou jde celou dobu, pomáhá mi a chrání mě, přes Honzu Nezmara i všechny ostatní ve Slavii a předchozích klubech. A také na hráče. Jsou takoví, kteří se na mě tak nějak nabalili a celou tu cestu z Viktorky Žižkov absolvují se mnou. Jen se podívejte, jak to zvládá třeba David Hovorka. Někteří lidé už pomalu trhali permanentky, když odešli Ngadeu a Deli, mysleli si, že to nezvládneme, a my v osmi zápasech dostali jen jeden gól.

Hovorka překvapuje.

Když jsme ho brali, spoustu lidí mi říkalo: na českou ligu dobrý, ale co bude dělat v Evropě? A já naopak tvrdil, že v pohárech bude hrát lépe.

Proč?

V Česku je spousta fotbalistů, kteří jsou extrémně silní v soubojích, ale v Evropě potřebujete trochu jiné dispozice. Musíte dobře číst hru, odhadnout, kdy protihráče dostoupit, kdy ho odcouvat, kam si přebere balon. Česká liga je náročnější na běhání, celkový počet naběhaných kilometrů Kluže by třeba v Česku patřil mezi podprůměr, jenže evropský fotbal je jiný. Je mnohem víc o herní inteligenci, rozhoduje v něm rychlost nebo první dotek. Každou vteřinu navíc, kterou soupeřům dáte, umějí využít.

Poslední otázka: jak složité bude udržet u všech hráčů nejvyšší motivaci?

Není nic staršího než včerejší vítězství a až budeme hrát v neděli Opavě, nikdo nebude řešit Ligu mistrů. Víme, jaký je fotbal a jak rychle se mohou věci změnit. Je důležité, abychom si vážili každého ligového vítězství, jako jsme si ho vážili před měsícem nebo před rokem, abychom nehledali spory a byli jednotní. Slavia zažila v minulosti obrovské rány a my si musíme vážit toho, co je tady a teď. Musíme svoji práci dělat co nejlépe.