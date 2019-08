Vysněný postup na třetí pokus. Jsme válečníci, jásal kapitán Škoda

Přitom jeho jméno se v sestavě moc nečekalo. Škoda málokdy patří do základní sestavy, víc šancí vpředu dostává Mick van Buren, navíc se uzdravil další útočník Stanislav Tecl a k dispozici byl i Hilál Júsuf. Přesto kouč Trpišovský vsadil na zkušeného lídra kabiny - a nelitoval.

Škoda dřel, odehrál 78 minut a pomohl k vítězství 1:0, které po stejném výsledku z prvního zápasu znamenalo postup.

„Trenér mi už před zápasem s Bohemkou říkal, že ten hrát nebudu, protože se mnou počítá na Kluž. Poprvé v sezoně jsem hrál od začátku a za šanci jsem rád. Dvakrát už jsem o Ligu mistrů hrál, ale pokaždé mi unikl odvetný zápas. Hrát ho doma je nejvíc, jsem rád, že jsem to zažil.“

Jak se cítíte?

Radost je obrovská. Nebylo to hlavně ze začátku vůbec lehké, byli jsme nervózní, rychle se zbavovali balonu. Ale i když nám to chvílemi nešlo, byli jsme válečníci. Makali jsme do posledních sil a zvládli to silou vůle.

Jak se nervozita projevovala?

Říkali jsme si, že musíme být víc u balonu, což se nám úplně nedařilo. Moc rychle jsme o míče přicházeli, hráli vzduchem, ale nezbývalo nic jiného, než to uválčit. Pak jsme dali gól a závěr už jsme zvládli dobře.

Jak jste zvládali tlak před utkáním? Postup od vás kdekdo čekal.

Všichni nás favorizovali, slyšel jsem, že to bude snadné. Ale tak to určitě nebylo. Kluž dokázala, že je venku nebezpečná, což bylo vidět i proti Celtiku. Tam jsem jim vůbec nevěřil, ale postoupili, dali tam čtyři góly. I proto jsme měli pokoru a respekt.

VIDEO: Slavia - Kluž 1:0, Liga mistrů po dvanácti letech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Když Slavia naposledy hrála Ligu mistrů, vy jste se teprve rval o místo v Bohemians. Jak jste tehdy slávistické tažení prožíval?

Vnímal jsem hlavně Standu Vlčka, doteď vidím, jak dal gól Ajaxu a běžel po tartanové dráze. Tehdy mě ani nenapadlo, že bych někdy mohl být ve Slavii, ale fandil jsem jim. Standa nás teď před zápasem i hecoval, z legrace se ptal: Tak co, kdo mě sundá z plachty na stadionu?

Gól nakonec zařídil Jan Bořil, netradiční střelec. Pochválíte ho za zakončení?

Gadži (David Hovorka) dobře prohodil míč do strany, Honza šel od lajny, prostřelil to... Krásně to uklidil. Ten gól nás uklidnil, pomohl nám. Kdyby ho jako první dala Kluž, bylo by to hodně blbý.

Už jste stihli uvažovat o možných soupeřích?

Ještě na to moc nebyl čas. Můj nejoblíbenější tým, Manchester United, tam není, ale spousta týmů jsou pojmy: Real, Barcelona, Liverpool... Z první skupiny někoho takového dostaneme, už se na los těším.

Ale v prvním koši číhá taky Petrohrad.

No, to je strašný. (úsměv) Už vidím, jak dostaneme je a Doněck.

To se nestane, ruský a ukrajinský tým nemůže být ve stejné skupině.

Ne? Tak to je v pořádku, to jste mě uklidnil. Uvidíme po losu, ale moc se těším.