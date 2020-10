Vyloučení? Byl to především zbytečný faul, zlobil se kouč Leverkusenu

Leverkusen hrál v Edenu v oslabení od 22. minuty, kdy byl Bellarabi vyloučen po faulu na unikajícího Lukáše Provoda. „Jasný případ pro videorozhodčího, ten má ale dneska volno,“ napsal na sociální síti twitter německý klub v narážce na to, že video se v Evropské lize používá až ve vyřazovací fázi.

Bosz se ale na výkon skotského rozhodčího Willama Colluma nechtěl vymlouvat. „Někteří lidé říkají, že to na červenou kartu nebylo, ale faul to byl. A podle mě to byl především naprosto zbytečný faul,“ poukázal kouč na to, že Bellarabi zasáhl Provoda v hloubi slávistické poloviny hřiště.

Bosz byl také přesvědčený, že i v oslabení jeho tým měl ze zápasu v Edenu vytěžit víc. „Byla to naprosto zbytečná porážka. Je samozřejmě náročné hrát od 22. minuty v oslabení, ale ani tak jsme neměli prohrát,“ prohlásil bývalý trenér Ajaxu nebo Dortmundu.

Slavia mohla početní výhodu využít v 65. minutě, ale Nicolae Stanciu penaltu neproměnil a neuspěl ani s dorážkou. „Byla to zbytečná penalta,“ řekl brankář Leverkusenu Lukas Hradecky, který pokutový kop zavinil faulem na střídajícího Petera Olayinku.



„Naštěstí jsem to chytil, ale pak jsme dostali gól,“ přidal finský reprezentant. „Je to škoda, protože i v oslabení jsme hráli kompaktně, a myslím, že to mohlo skončit 0:0 nebo 1:1,“ přidal Hradecky, kterého v 80. minutě překonal po rohovém kopu Olayinka a rozhodl o nečekaném vítězství Slavie.