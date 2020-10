Olayinka hrdinou. Při gólu si zlomil nos a trenér chválil: Ukázal, co nám chybí

„Musíme mu poděkovat. Počítali jsme s ním do základní sestavy, ale po nemoci se ještě necítil, a tak šel do hry aspoň jako střídající,“ řekl trenér.



A byla to trefa.

Olayinka slávistickou hru ve čtvrtek večer rozhýbal. Hned jak nastoupil, předvedl dva tři rychlé sprinty. Vybojoval penaltu, a když ji kolega Stanciu neproměnil, v závěru zápas rozhodl sám. Hlavou vletěl do centru – i za cenu zranění.

„Dal gól, při kterém si zlomil nos,“ řekl Trpišovský. „Přesto pak ještě vstal a dohrál zápas na pravém beku, protože Lukáš Masopust měl křeče a nemohl dál...“

Po zápase Olayinka s tampony v nose ztěžka vydechoval a do klubové kamery šťastně pravil: Bylo to bláznivé!

„Ukázal mentalitu, která nám po odchodu některých borců strašně chybí. Vláďa Coufal, Milan Škoda nebo třeba Simon Deli se dokázali obětovat pro mužstvo, stejně jako to udělal Oli,“ chválil Trpišovský. „Potřebujeme, aby se k němu přidávali i další. I když nebyl stoprocentně připraven, šel nám pomoct, díky němu jsme zápas vyhráli.“



Olayinka se přitom do tréninku vrátil teprve na začátku týdne, stejně jako spoluhráč Holeš v minulých dnech prodělal nemoc covid-19, ale na hřišti to na sobě znát rozhodně nedal.

Byl nejvýraznější postavou druhého poločasu, při kterém jistě zaujal i zahraniční pozorovatele. Právě kluby z bundesligy ho před sezonou sledovaly a teď si ho dost možná všimli i ve West Hamu.



Minimálně jeho fanoušci pod příspěvky Slavie na sociálních sítích bryskně reagovali: Olayinka, že by po Součkovi a Coufalovi další nákup?

„Bylo by hezké, kdyby do Premier League šel opět hráč ze Slavie, zasloužil by si to. Ale na druhou stranu exportu do West Hamu bylo už dost. Navíc by za něj museli hodně zaplatit,“ řekl Trpišovský. „Naši hráči tam podávají špičkové výkony a není možné, abychom je dál pouštěli třeba za šest milionů euro.“