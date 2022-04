Slavia v pohárech vydělala 200 milionů, dostala se na stejnou sumu jako Sparta

Slavia a Sparta po dvou stech milionech korunách, Jablonec asi 113 milionů korun.

Pohárový ročník 2021/2022, které pro české kluby skončil krátce před čtvrteční půlnocí prohrou Slavie ve čtvrtfinálové odvetě s Feyenoordem, přinesl do tuzemského fotbalu celkem přes půl miliardy korun.

To je suma, kterou například slávisté získali sami za podzim 2019 v Lize mistrů. O rok dřív Plzeň vydělala dokonce 800 milionů korun.

V „nižších“ pohárových soutěžích jsou odměny od Evropské fotbalové unie (UEFA) slabší. Proto je Slavia za letošek zhruba na úrovni Sparty.

Výdělek českých klubů v pohárech ročník 2021/2022 SLAVIA

Konferenční liga

účast: 2 940 000 eur (75 milionů korun)

dvě výhry ve skupině: 2 x 500 000 eur (25,5)

dvě remízy ve skupině: 332 000 eur (8,5)

desetiletý koeficient: 1 112 500 eur (28,4)

druhé místo ve skupině: 300 000 eur (7,65)

1. kolo vyřazovací fáze: 300 000 eur (7,65)

osmifinále: 600 000 eur (15)

čtvrtfinále: 1 000 000 eur (25) Celkem 7 584 000 eur, v přepočtu 190 milionů korun SPARTA

Evropská liga

účast: 3 630 000 eur (92,5 milionu korun)

dvě výhry ve skupině: 2 x 630 000 eur (32,13)

remíza ve skupině: 210 000 eur (5,4)

desetiletý koeficient: 2 244 000 (57,2) Konferenční liga

1. kolo vyřazovací fáze: 300 000 eur (7,65) Celkem 7 644 000 eur, v přepočtu 195 milionů korun JABLONEC

Konferenční liga

účast: 2 940 000 eur (75 milionů korun)

jedna výhra ve skupině: 500 000 eur (12,75)

tři remízy ve skupině: 498 000 eur (12,7)

desetiletý koeficient: 489 500 eur (12,5) Celkem 4 427 500 eur, v přepočtu 113 milionů korun

Ta sice nedošla tak daleko, ale na podzim hrála Evropskou ligu, která si stojí výš než nově vzniklá Konferenční liga, v níž účinkovaly vedle Slavie i Jablonec.

Jen si povšimněte: v minulém ročníku Slavia hrála Evropskou ligu a rovněž to dotáhla až mezi nejlepších osm, kde ji zastavil Arsenal. A celkem si přišla na téměř 400 milionů korun, čili na dvakrát tolik než letos v Konferenční lize za podobné výsledky. Nutno přiznat, že významnou položku tenkrát tvořila účast v play off Champions League, po vyžazení od Midtjyllandu brala 132 milionů korun.

UEFA vyplácí peníze především za účast v základní skupině, za každé vítězství i remízu, za desetiletý klubový koeficient, za televizní práva i za postup do jarní vyřazovací části.

Kluby také dostanou částku za prodej televizních práv. Určuje se z poměrné hodnoty národního televizního trhu, což v případě Česka nebude závratná suma, může být v jednotkách milionů korun.

Slavia na podzim začala v kvalifikaci o Ligu mistrů, po neúspěchu s Ferencvárosem šla do play off o Evropskou ligu. Ale i tam byla Legia Varšava nad její síly, proto se „propadla“ do základní skupiny Konferenční ligy.

Ta je honorována fixní částkou 75 milionů korun. Za dvě výhry ji na konto přišlo dalších 25,5 milionů korun, dvě remízy znamenaly 8,5 milionů korun.

Významnou položkou je bonus za desetiletý koeficient, který činil 28,4 milionů korun. Za druhé místo ve skupině za Feyenoordem Rotterdam slávisté inkasovali 7,65 milionů korun a stejnou částku za účast v prvním kole vyřazovací fáze.

V něm dvakrát zdolali Fenerbahce Istanbul a postup do osmifinále znamenal už 15 milionů korun. Ani proti Linci to nebyla konečná, za čtvrtfinále UEFA vyplácí 25 milionů korun.

Vyřadit Feyenoord a postoupit do semifinále, by pro slávistickou kasu znamenalo dalších 50 milionů korun. Ale čtvrteční domácí porážka 1:3 přísun peněz z UEFA zastavila.

I tak se s Ligou mistrů odměny srovnávat nedají. Vždyť jen za účast mezi dvaatřiceti týmy základní fáze Champions League je bonus v přepočtu 400 milionů korun. Jedna výhra ve skupině a máte 72 milionů korun, za remízu je to třetina. A například postup do čtvrtfinále je honorován 265 miliony korun.

Evropská liga je od Champions League na míle vzdálená, ale je to v ní lepší než v Konferenční lize.

Sparta za účast v základní skupině dostala 92,5 milionu korun, o 17 milionů víc než Slavia za Konferenční ligu. Za dvě výhry si přišla na 32,13 milionů korun, u Slavie to bylo o sedm milionů méně.

A například desetiletý koeficient vynesl Spartě 57 milionů korun. V předchozích ročnících však sparťané v pohárech strádali, naopak slávisté klubový koeficient značně navýšili.

Sparta v základní skupině Evropské ligy skončila až třetí a nebrala žádný bonus za umístění. Ale zajistila si účast v prvním kole vyřazovací fáze Konferenční ligy, kde se dostala na úroveň Slavia. Hned však vypadla s Partizanem Bělehrad.