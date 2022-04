Češi a poháry: stále jen čtyři kluby. Záleží však i na Ukrajině a izolaci Ruska

Právě v Konferenční lize, ve čtvrtfinále nové pohárové soutěže, byla naděje.

Čeští konkurenti v boji o klíčovou patnáctou příčku ztráceli.

Řecký PAOK Soluň prohrál s Marseille oba zápasy, norské Bodö/Glimt opustilo evropské poháry s debaklem v Římě, jenže Slavia svou snahu také k úspěchu nedotáhla.

Pořád platí, že by Česko mělo mít s největší pravděpodobností minimálně ve dvou nadcházejících sezonách v pohárech pouze čtyři zástupce. O osudu nejbližšího ročníku 2022/2023 se rozhodlo loni. O tom následujícím zase letos.

Škoda pro Slavii i pro ostatní kluby, že český šampion na Feyenoord ve čtvrtfinále Konferenční ligy nestačil. Po remíze v Rotterdamu ve čtvrtek večer nizozemskému protivníkovi podlehl 1:3.

Česko zůstalo v pořadí koeficientů šestnácté, na patnácté Řecko ztrácí 0,400 bodu, což je přesně jedna výhra na hřišti. Jak teď chybí body z nadějně rozjeté osmifinálové odvety proti Linci - Slavia na stadionu v St. Pöltenu ještě čtrnáct minut před koncem vedla 3:1, ale nakonec padla 3:4.

Její postup do čtvrtfinále to neohrozilo, ztráta na patnácté místo však po výhře PAOK Soluň v osmifinálové odvetě v Gentu vzrostla na 0,600 bodů.

Ve čtvrtfinále sice řecký klub už nebodoval, ale Slavia připsala jen remízu, čili 0,200 bodů do koeficientu. Počet bodů na hřišti se totiž dělí počtem účastníků - v případě Česka pěti. Za remízu je jeden bod, za výhru dva.

Žebříček národních koeficientů UEFA pořadí, podle kterého dojde k nasazení klubů do evropských pohárů v sezoně 2023/24, klíčová byla TOP 15 14. Švýcarsko - 29,675

15. Řecko - 28,200

16. Česko - 27,800

17. Norsko - 27,250

18. Dánsko - 27,175

19. Chorvatsko - 27,150

20. Turecko - 27,100 Žádná ze zemí už svého zástupce v aktuální sezoně evropských pohárů nemá, pořadí je proto konečné.

Když PAOK ve čtvrtfinále prohrál oba zápasy, slávistický postup do semifinále přes Feyenoord by zároveň přinesl Česku velkou naději. I kdyby Slavia uhrála další remízu a pak šla dál například po penaltovém rozstřelu, brala by bod za nerozhodný výsledek a bonusový bod za postup mezi nejlepší čtyři.

V tu chvíli by bylo pořadí následující: 15. Řecko 28.200, 16. Česko 28.200, 17. Norsko 27.250. Jakýkoli bod Slavie v semifinále proti Marseille by pak Česko katapultoval před Řeky a od ročníku 2023/2024 by do pohárů znovu mířilo pět zástupců - dva do kvalifikace o Ligu mistrů, jeden do Evropské ligy a dva do Konferenční ligy.

Tohle všechno je ale najednou passé. Nebo ne?

Záleží také na osudu ruských (a ukrajinských) klubů.

UEFA kvůli ruské vojenské invazi na Ukrajinu na neurčito vyřadila z evropských soutěží všechna tamní mužstva. Kdyby trest platil i pro příští sezonu, vítěz českého poháru na základě posunů při nasazování povýší z druhého předkola Konferenční ligy do třetího předkola Evropské ligy.

A to ještě není vše: případná neúčast ukrajinských klubů, které od začátku války nehrají žádné soutěžní zápasy, by totiž Česku patrně přinesla znovu i jedno pohárové místo navíc. Pro v lize pátý Baník Ostrava?

Mimochodem, podobný scénář by se v případě pokračující izolace aktuálně desátého Ruska mohl opakovat i před sezonou 2023/24. Vždyť Česko je v žebříčku šestnácté, z pohledu pěti účastníků v pohárech první pod čarou.