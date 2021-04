Jako by hrála Ligu mistrů. Slavia si v pohárech přišla na 400 milionů korun

Když se na podzim 2019 Slavia probila do vybrané společnosti v Lize mistrů, vydělala přibližně 465 milionů korun. V porovnání s letošním ročníkem už to není tak velký rozdíl mezi dvěma fotbalovými světy.

Přesto je ve skutečnosti obrovský.

Tenkrát Slavia uhrála jen dva body a skončila poslední ve skupině za Barcelonou, Dortmundem a Interem Milán.

Aby se dostala na peníze z Champions League, musela v Evropské lize vyhrát šest zápasů, postoupit ze základní fáze a vyřadit další dva soupeře v play off a probít se mezi nejlepších osm.

Kolik Slavia vydělala bonusy a prémie od Evropské fotbalové unie (UEFA) CELKEM - 395 063 000 korun Play off LIGY MISTRŮ - vyřazení

132,5 milionu korun EVROPSKÁ LIGA účast - 77,38 čtyři výhry ve skupině - 60,42 2. místo ve skupině - 13,25 1. kolo vyřazovací fáze - 13,25 osmifinále - 28,7 čtvrtfinále - 39 desetiletý koeficient - 30,263

Navíc k výdělku v letošním ročníku významně přispělo bolestné z neúspěšné kvalifikace právě o Champions League. Po porážce v závěrečném předkole s Midtjyllandem klub inkasoval pět milionů eur, což je v přepočtu asi 132,5 milionů korun, čili třetina celkové částky.

Tady se přece jen ukazuje, jak jsou odměny v obou soutěžích rozdílné.

Avšak pohárová soutěž číslo dvě, jak ukázal příklad Slavie, může být pro klub výhodná bez ohledu na finanční ohodnocení, ale právě s výhledem na Ligu mistrů.

Jelikož většinou nenarazila na elitní evropské soupeře, ale spíš na druhý level a dokázala je porážet, značně vylepšila svůj koeficient. Ten je důležitý pro nasazení při losu. A výhra v Evropské lize se do něj počítá úplně stejně jako v Lize mistrů.

Slavia během pohárové sezony vylepšila svůj obraz v zahraničí, zhodnotila svou značku a hráčský kádr. Ceny fotbalistů každým úspěchem v Evropě letí vzhůru.

„Skauti ví, že ti hráči jsou dobře připraveni fyzicky, že když se hraje s velkou intenzitou, tak to zvládají, že na to stačí. Ukázal to i příklad Součka s Coufalem, kteří šli ze Slavie do Premier League. Bude zajímavé sledovat, jestli v létě někteří slávisté dostanou zajímavé nabídky. Evropa objevila například Provoda, Simu,“ přemítal legendární brankář Petr Čech, dnes sportovní ředitel Chelsea.

Pak se může povedený pohárový ročník u Slavie zhodnotit ještě víc než čtyřmi stovkami milionů, které má klub jistý.

Za podzimní část klub svou účastí v Evropě vydělal 327 063 000 korun, na jaře k nim přidal 29 milionů korun za postup do osmifinále přes Leicester a 39 milionů korun za postup přes Rangers do čtvrtfinále. Ve vyřazovací části už UEFA nevyplácí prémie za získané body v jednotlivých zápasech, ale jen za postup.

Mimochodem, pokud by ve čtvrtek slávisté Arsenal vyřadili, tak za semifinále by dostali 2,4 milionu eur (62,6 milionu korun), finále je ohodnoceno čtyřmi miliony eur (104,4 milionu korun) a celkový vítěz dostane ještě dalších 4,5 milionu eur (117,4 milionu korun).

Odměny od Evropské fotbalové unie (UEFA) se skládají z částky za účast, za výhry a remízy, za postup do vyřazovací fáze, za umístění ve skupině, také z podílu za desetiletý koeficient čili za pohárové výsledky za posledních deset let a ještě za prodej televizních práv.

Ke zmíněnému podzimnímu výdělku 327 063 000 korun pomohla Slavii účast v závěrečném předkole Ligy mistrů - 132,5 milionu korun.

Za účast v základní skupině Evropské ligy UEFA rozdává 2 920 000 eur, v přepočtu přibližně 77 milionů korun. Za vítězství tým získá 570 tisíc eur, asi 15 milionů korun. Za remízu je to třetina. Tu Slavia ve skupině neuhrála, ale za čtyři výhry nad Leverkusenem, Beer Ševou a dvěma nad Nice si přišla na 60 milionů korun.

Za druhé místo ve skupině a účast v 1. kole vyřazovací fáze byl bonus dvakrát 500 tisíc eur, asi 26 milionů korun.

Významnou položkou na bonusech je podíl za tzv. desetiletý koeficient, přičemž pro všechny účastníky základních skupin Evropské ligy UEFA vyčlenila 84 milionů eur.

Součtem čísel od 1 do 48 (1+2+3 ... + 46+47+48) se dostaneme k číslu 1 176, což je základ pro výpočet podílu. Když toto číslo vydělíme od celkové sumy 84 milionů eur, dostaneme se k částce 71 430 eur. Tolik dostal poslední osmačtyřicátý účastník. Předposlední si přijde na dvakrát tolik, třetí od konce na třikrát tolik atd., první v pořadí Arsenal na osmačtyřicetkrát tolik. V případě Slavie to dělá 30,3 milionu korun.

Další peníze plynou klubům z prodeje televizních práv. Hodnota se odvíjí od síly národního trhu, což v případě českých klubů a Evropské ligy budou jednotky milionů korun, případně nižší desítky milionů korun.