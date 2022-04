Trpišovský: Ve druhé půli jsme nestačili. Mandous? Fotbal je hra chyb

„Hráli jsme s výborným soupeřem, zvlášť první půli jsme zvládli skvěle. Bohužel ve druhém poločase v kombinaci nedokázali tolik držet míč a udělali jsme chyby, které soupeř potrestal,“ mrzelo Trpišovského po domácí porážce 1:3. „V kombinaci, síle a rozhodování s míčem nám dělal Feyenoord ve druhé půli obrovské problémy. Tam jsme na něj nestačili.“

O čem ještě slávistický kouč mluvil?

O třetím čtvrtfinále za poslední čtyři sezony: „Teď převažuje jen zklamání z nevyužité možnosti, kterou jsme měli. Stálo dost úsilí se sem dostat, šli jsme přes hodně silných soupeřů, odehráli dobrý zápas v Rotterdamu, doma skvělý poločas... A stejně to nestačilo. Cítím zklamání, ale taky velkou hrdost na celý klub. I přes změny v kádru, kterých nebylo málo, jsme se dostali takhle daleko. V Evropě je zásadní proměnit šance, neudělat chyby, nám se to tentokrát nepovedlo, i když v první půli výkon splňoval nejpřísnější měřítka.

O chybě gólmana Mandouse při druhém gólu: „Stalo se, co se stalo, jinak paradoxně odchytal skvělý zápas. Byl to jeden z jeho nejlepší výkonů, až na tu jednu situaci. Už jsem s ním mluvil, je nám ho všem líto, je to dobrý kluk i dobrý brankář. Jsem rád, že i lidi ho při děkovačce podpořili. Fotbal je hra chyb a hráči vzadu to mají těžší než útočníci, kteří nedají šanci. Můžou třeba 199 z 200 situací vyřešit skvěle, pak jednu zkazí a je z toho tohle. Nejvíc to samozřejmě mrzí jeho a je na nás, abychom ho podpořili.“

O tom, jestli gólmanům nevadí, že není jasně daná jednička: „Jestli jim to vyhovuje nebo ne, to je spíš otázka pro ně. Slavia je velký klub, konkurence na každém postu musí být - víme, co se loni stalo Ondrovi Kolářovi. Neplatí to jen pro gólmany, konkurence je i na jiných postech. Hráči se s tím musí vyrovnat. Na tu porci zápasů, kterou hrajeme, dva brankáře potřebujeme.“

O tom, že chyb se celkově sešlo až příliš: „V Evropě se za ně platí dvojnásob, vyspělým soupeřům se mnohem hůř dávají góly. Někdy je to i souhra okolností. Ve dvojzápase s Feyenoordem jsme dostali nenormální góly po situacích, kdy jsme třeba byli dobře připravení, ale vždycky přišel nějaký nešťastný moment. Musíme se oklepat a jít dál.“

O riskování při rozehrávce: „Když na evropské scéně nekombinujete, dostanete se pod obrovský tlak. Ve druhém poločase jsme nedokázali z presinku vyjíždět, donutili nás nakopávat dlouhé míče, přitom když držíte balon, víc si odpočinete. Nedařilo se nám to tak, jako v prvním zápase. Je to na posouzení míry rizika, je pravda, že někdy je potřeba hrát jednoduše. Ale v první půli se nám několikrát povedlo při rozehrávce prostrčit balon, pomáhalo nám to. Kdybychom to nedělali, až do čtvrtfinále bychom nedošli. Čím jsme dál, tím se zvyšuje kvalita soupeřů a náročnost zápasu. Za dvě utkání s Feyenoordem jsme z rozehrávky dostali jeden gól, navíc jsme sami dali z podobné situace branku. Chyba, jakou jsme udělali při druhém gólu, je samozřejmě ohromně vidět, ale spousta podobných situací vám naopak umožní se dostat z presinku.“

O tom, jak moc chyběl zraněný záložník Holeš: „Samozřejmě je pro nás důležitý, první zápas to ukázal. Jeho schopnost organizace hry, zkušenosti, komplexnost... To všechno nám hodně pomáhá. Chyběla nám i jeho dynamika řešení situací. Patří k našim nejdůležitějším hráčům. Ale Feyenoordu taky vypadl Till, na kterého hodně spoléhají. Měli jsme to zvládnout i bez Tomáše.

O pohárových plánech pro příští sezonu: „Uvidíme, kdo zůstane, kdo přijde, vrátí se nám i hráči, kteří nebyli na soupisce. Není Euro, po sezoně bude dlouhá pauza, budeme mít prostor pro dobrou přípravu. Budeme mít ambice na to, aby se tu zase hrála minimálně skupina evropského poháru.“