Slavia v Rotterdamu: znovu a lépe? Stále chybí Ševčík, Olayinka s Oscarem letí

Už během domácího zápasu si de facto zavřeli bránu do dalšího kola. Partizan Bělehrad, pohárový přemožitel pražské Sparty, prohrál úvodní osmifinále Konferenční ligy s Feyenoordem vysoko 2:5 a v následné odvetě na De Kuip podlehl 1:3. „Feyenoord jen potvrdil to, co jsme o něm říkali už na podzim: je to jeden z nejtěžších soupeřů, se kterým jsme se utkali,“ reagoval Jindřich Trpišovský.