Barcelona letí se všemi hvězdami. Zápas na Slavii si pustí i na Fidži

V úterý dopoledne se sešli, od 12 hodin v tréninkovém centru Joana Gampera vyběhli na hřiště.

Předzápasový trénink před cestou do Prahy po boku Messiho, Piquého či Suáreze absolvovali i Carles Pérez a Iñaki Peňa z rezervy či mladíček Ansu Fati, kterému příští týden bude teprve sedmnáct.

Poté trenér Ernesto Valverde oznámil nominaci na pražský zápas. Figurují v ní Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I. Rakitič, Sergio, Todibo, Arthur, Suárez, Messi, Dembélé, Neto, Lenglet, M. Wague, Griezmann, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Vidal, Junior, Iňaki Peňa a Ansu Fati.

Následně mužstvo vyrazilo na patnáctikilometrovou trasu po západním okraji města na letiště El Prat.

Doma zůstali zranění Sergi Roberto a Samuel Umtiti, který si během úterního tréninku pohmoždil koleno. Do dvacetičlenného kádru se nevešli Carles Aleňá, který koketuje s přestupem do Tottenhamu, a Carles Pérez.

Do Prahy slavný soupeř dorazí až v podvečer kolem půl sedmé. Z letiště Václava Havla v Ruzyni odveze výpravu speciálně připravený autobus do centra hlavního města.

Autobus Barcelony je ready! Zajímavost - nepřivezli si svůj ze Španělska, ale pronajali a polepili si bus české firmy. Přes léto s ním jezdí lidé do Chorvatska, teď poveze Messiho a spol.