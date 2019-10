Chceme pěkné vzpomínky, ale i body. Coufal před Barcelonou řešil i politiku

Nechci zacházet úplně do detailů. Vnímám, co se v Katalánsku děje, vím, že touží po samostatném státu, ale nevím, jestli si uvědomují, co všechno to obnáší,“ zamyslel se.



Ale nenechte se zmást, tisková konference slávistů před zápasem s Barcelonou se nesla v dobré atmosféře. Pohodové a uvolněné. Po nervozitě ani památky.



Slavia - Barcelona středa 21.00, rozhodčí Madden Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček, Ševčík - Masopust, Stanciu, Olayinka - Tecl. Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - De Jong, Busquets, Arthur - Messi, Suárez, Griezmann.

Velký zápas se hraje už ve středu večer, výkop v 21 hodin.

„Všichni se těšíme, celý klub, celá republika, celá fotbalová veřejnost. Jinak to ani nejde,“ zdůraznil Coufal. „Barcelonu vnímám odmala, od chvíle, kdy sleduju fotbal a Ligu mistrů. Je to pro nás všechny obrovský svátek - snad si odneseme pěkné vzpomínky. A určitě se pokusíme udělat nějaké body.“

Slavia v Lize mistrů remizovala s Interem Milán 1:1 a prohrála s Dortmundem 0:2, ale domácí duel s Barcelonou je pro českého mistra zápasem podzimu. Ve fotbale a sportu obecně existuje málo složitějších úkolů, než zastavit partu kolem Lionela Messiho, pětinásobného vítěze Zlatého míče.

„Je to další z největších zápasů kariéry, které se mi teď tak trochu kupí,“ přemítá Coufal. „Sevilla, Chelsea, Anglie, Inter, Dortmund. Nejvýš vždycky řadím ty, které jsem vyhrál. A těch zatím moc není.“

Ale některé by se přece jen našly – třeba ten s reprezentací proti Anglii. Před deseti dny v něm Coufal nejčastěji naháněl Raheema Sterlinga a nakonec slavil vítězství 2:1.

Tentokrát se coby pravý obránce bude pravděpodobně nejčastěji potkávat s Antoinem Griezmannem.

„Francouzský mistr světa, za kterého Barcelona zaplatila... kolik vlastně?“

V korunách přes tři miliardy.

„Vidíte, to jsou šílené částky, ale Griezmann je fantastický hráč, k tomu není třeba víc dodávat. Každý souboj s takovým fotbalistou mě může někam posunout. Čím víc jich bude, tím líp.“