Žhavá odveta v Glasgow. Spartě i Rangers jde o postup, zapomene se na zášť?

Důležité, zásadní, významné, rozhodující i obávané je čtvrteční utkání v Evropské lize.

Důležité z pohledu účinkování Sparty v další fázi soutěže.

Obávané kvůli událostem z předchozích pohárových vystoupení Rangers v březnu se Slavií a v září na Spartě.

„Na zápas Evropská fotbalová unie (UEFA) jmenovala security officera. To je první signál, že utkání považují za rizikové,“ poznamenal sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.

Sparta vydala celou řadu pokynů pro fanoušky, kteří do Skotska cestují. „Dávejte na sebe pozor,“ vyprovází je klub.

„Jsme v kontaktu s Rangers i bezpečnostními složkami. Spolupracujeme i s českým diplomatickým zastoupením ve Velké Británii,“ podotkl Kasík.

Před pohárovými zápasy jsou soupeři ve spojení běžně několik dnů dopředu. Řeší se například různé organizační záležitosti. „Dá se říct, že komunikace s Rangers je detailnější a intenzivnější,“ upozornil Kasík.

České vztahy s Rangers vyhrotila březnová osmifinálová odveta Slavie v Glasgow.

Za nepříznivého stavu se domácí hráči dopustili několika hrubých zákroků, útočník Roofe brutálním kopem do hlavy vážně zranil brankáře Koláře. Nevraživost mezi hráči vygradovala v závěru konfliktem mezi Kamarou a slávistou Kúdelu.

Finský reprezentant tmavé pleti nařkl Kúdelu z rasistického chování, slávista připustil vulgární nadávku, rasismus ovšem popírá. Kamara následně po utkání Kúdelu fyzicky napadl.

Naštvaný Glen Kamara z Rangers se hádá se slávistou Ondřejem Kúdelou.

Disciplinární komise mu za prokázaný úder pěstí do hlavy zastavila činnost na tři utkání, Kúdela za údajný rasismus dostal trest na deset zápasů.

Česká strana bere potrestání Kúdely jako křivdu. Nejspíš proto při zářijovém utkání na Spartě (1:0), kde v hledišti byly jen děti ve věku od šesti do čtrnácti let, publikum na Kamaru, který byl v závěru po druhé žluté kartě vyloučen, při jeho dotyku s míčem bučelo.

Britská média i fanoušci Rangers to považovali za projev rasismu, později tento názor sdílel i tehdejší trenér Steven Gerrard.

Sparta nařčení otištěná v zahraničních médiích a na internetu odmítla, do kauzy se vložili i čeští politici. Podle nich nevole, která se vůči Kamarovi projevila, neměla nic společného s jeho barvou pleti, ale s dřívějšími událostmi.

Šetření disciplinární komise rasistické chování neshledalo a UEFA Spartu nepotrestala, protože důkazy o diskriminačním chování nenašla.

A teď je tu žhavá odveta ve Skotsku před zaplněným kultovním stadionem Ibrox Park.

Její význam zvýrazňuje situace ve skupině A, kdy jde oběma týmům o hodně, domácím spíš o všechno.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Lyon 4 4 0 0 12:3 12 2. Rangers 4 1 1 2 3:4 4 3. Sparta Praha 4 1 1 2 4:7 4 4. Bröndby Kodaň 4 0 2 2 1:6 2

Vítěz si kolo před koncem základní části zajistí druhou příčku za suverénním Lyonem, a tím postup do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy. V něm narazí na jeden z týmů z Ligy mistrů, které skončí třetí v pořadí.

Remíza víc vyhovuje Spartě, protože ve vzájemném utkání v Praze skotského soupeře porazila a při rovnosti bodů by skončila před ním. V posledním kole hraje Sparta doma s Bröndby Kodaň, kdežto Rangers v Lyonu.

Poražený z utkání v Glasgow bude hrát v prosincovém kole o třetí příčku, která zaručuje účast v jarní části Konferenční ligy. Tam narazí na jeden z celků, které v základní části evropské soutěže číslo tři skončí na druhých místech.

Sparta do Skotska necestuje zrovna v ideálním rozpoložení, o víkendu v lize na Slovácku propadla a podlehla 0:4.

„Musíme si to rozebrat. Když k zápasu na Rangers přistoupíme stejně, dopadne to ještě hůř. Jestli si myslíme, že to tam uhrajeme nějakým kombinačním fotbalem, tak to rozhodně ne,“ zdůraznil kouč Vrba.

Sparťané byli na Slovácku horší ve všech herních činnostech, ale největší rozdíl spočíval v chování a důrazu v osobních soubojích. A Rangers jistě vyrukují ještě s větším nasazením, tvrdostí, agresivitou než Slovácko.

Kouč Pražanů má k dispozici kádr, který byl o víkendu v Uherském Hradišti, tedy bez klíčových hráčů Čelůstky s Peškem, kteří jsou zranění. Dlouhodobě mimo jsou i Höjer, Polidar a Juliš. Ve výpravě už je naopak Souček, který vykurýroval bolavé koleno ze zářijového duelu ve Zlíně.

Rangers v generálce na Spartu podlehli v Ligovém poháru týmu Hibernian Edinburgh 1:3. Nový trenér úřadujících skotských mistrů Giovanni van Bronckhorst, který na lavičce nahradil Stevena Gerrarda, ještě sledoval utkání z tribuny.

Odchod anglické legendy do Aston Villy a přítomnost nizozemského kouče kus napětí mezi kluby uvolní.