Rangers oficiální podnět k šetření nedali, Sparta bere krok UEFA bez emocí

Evropská fotbalová unie v pondělí večer zveřejnila krátkou zprávu, v níž se píše, že podle článku 31 (4) disciplinárního řádu jmenovala inspektora, který se záležitostí bude zabývat.

Ten by si měl pročíst zprávy pověřených osob, které UEFA na utkání delegovala, což jsou rozhodčí, delegát a tzv. venue direktor, čili ředitel dějistě zápasu.

V nich by inspektor neměl nalézt nic, co by prokázalo obvinění skotských aktivistů a médií z rasistického chování publika, v němž byly jen děti od šesti do čtrnácti let.

Turecký rozhodčí Ali Palabiyik ani nizozemský delegát podnět k vyšetřování nedali stejně jako samotný klub Rangers FC.

UEFA jmenovala inspektora k zahájení šetření zřejmě na základě nespecifikovaného vnějšího podnětu nebo těch, které kolovaly ve veřejném prostoru.

„V žádném případě nemáme důvod cokoli měnit na našem stanovisku. Jednoznačně trváme na tom, že k žádnému rasistickému chování dětského publika nedošlo,“ zdůraznil Kasík. „Co víme, tak ani delegovaní lidé z UEFA nic rasistického nezaznamenali.“

Jiného názoru byl Aamer Anwar, což je aktivista pákistánského původu a právník Glena Kamary, finského záložník Rangers.

„I když stadion byl naplněn deseti tisíci školáky, velká část těchto dětí bučela při každém dotyku s míčem Glena a všech dalších černých hráčů Rangers,“ tvrdil Anwar, který v Praze vůbec nebyl.

Poté se přidala i britská média.

Hostující trenér Steven Gerrard bezprostředně po utkání na tiskové konferenci na otázku britského reportéra, zda slyšel projevy rasismu, řekl, že si vůbec ničeho nevšiml.

Druhý den po příletu do Skotska však otočil. „Pustil jsem si záznam se zvukem a slyšel to,“ prohlásil Gerrard. Žádný oficiální dokument však skotský klub k vedení evropského fotbalu nezaslal.

Sparta obvinění z rasistického chování důrazně odmítla. Zastal se jí i předseda fotbalové asociace (FAČR) Petr Fousek, přímý aktér utkání. Podporu slyšela Sparta i od slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka.

Dál se však stupňovaly výpady britských médií, bývalých hráčů Rangers i oficiálních představitelů skotské asociace. Například poradce pro rovnoprávnost a diverzitu Marvin Bartley, který se v médiích projevuje rovněž jako aktivista, přirovnal Čechy ke „zkaženému ovoci“.

Na to už reagovala i česká politická scéna. Na žádost ministra vnitra Jana Hamáčka si ministr zahraničí Jakub Kulhánek předvolal britského velvyslane Nicka Archera. Ambasadora vyzval, aby tlumočil skotské fotbalové asociaci žádost o omluvu, případně o jednoznačné distancování.

Následně ministr vnitra a předseda ČSSD Hamáček vyzval ve Sněmovně české fanoušky, aby zvážili případnou návštěvu odvetného utkání v Glasgow, kde Sparta nastoupí 25. listopadu.

„Na místě je zvýšená opatrnost. Zahájili jsme kroky, které by měly vést ke zvýšení bezpečnosti českých občanů ve Skotsku,“ řekl Hamášek.

„Dopisem jsem se také obrátil na skotského ministra vnitra a požádal ho, aby jeho podřízené složky věnovaly pozornost bezpečnosti českých občanů na území Skotska. To mohou být fanoušci, turisté, ale i lidé na pracovních cestách.“

Aféra má počátek už v březnu, kdy Rangers v osmifinále Evropské ligy nestačili na Slavii. V odvetě v Glasgow za rozhodnutého stavu, kdy se množily brutální zákroky domácích hráčů, slávista Ondřej Kúdela cosi pošeptal Kamarovi.

Ten ho obvinil z rasistického úrážky a několik minut po zápase ho fyzicky napadl. Kúdela přiznal vulgární nadávku.

Disciplinární komise UEFA uvěřila nepodloženému obvinění a Kúdelovi zastavila činnost na deset utkání v mezinárodních zápasech. Kúdela podal odvolání až k Mezinárodnímu sportovního tribunálu v Lausaunne (CAS), i když si trest už odpykal.

Kamarovi za útok na Kúdelu zastavila disciplinární komise činnost na tři utkání.

Když finský záložník tmavé pleti nastoupil na Spartě, čelil projevům nevole. Když obdržel červenou kartu, dětské publikum to doprovodilo jásotem.

Sparta měla pro duel s Rangers zavřené hlediště kvůli rasistickému chování části diváků v spnovém duelu s Monakem. Díky výjimce UEFA však na tribuny mohla pustit děti.