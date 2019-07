Kudy za miliony? Odměna z Ligy mistrů je pro Plzeň pořád daleko

Milionářská soutěž je však zatím sakramentsky daleko.

Už postup do 3. předkola bude úspěch, to si musíme přiznat na rovinu.

Olympiakos Pireus je mezinárodní klasa. Řecký velkoklub s téměř neomezeným finančním polštářem a kupou zahraničních pomocníků, kteří když se při prvním utkání v Plzni rozhodli držet míč, tak ho prostě udrželi. Jejich technická kvalita je vpravdě vysoká. Jména jako Valbuena, Podence nebo Guerrero by se jistě uplatnila ještě na výraznějších adresách.

„Je to síla,“ poznamenal plzeňský trenér Pavel Vrba.

Na konečnou remízu 0:0 bychom nejen kvůli tomu měli pohlížet s respektem a zároveň s nadějí.

Není špatná, byť můžete namítnout, že žádný náskok to neznamená. Pokud však Plzeň využije svých předností a obvykle mazané taktiky, mohla by se při úterní odvetě dočkat vytouženého postupu.

„Popereme se,“ slíbil záložník Lukáš Kalvach, jeden z plzeňských nováčků.

Každé vítězství posune Plzeň dál.

To samé platí pro remízu. S výjimkou opakovaného skóre 0:0, které by odvetu poslalo do prodloužení.

Takže stačí neprohrát.

Nebo jinak: stačí nedostat gól.

„Doufám, že dáme gól. Víme, jak je pro domácí mužstvo náročné hrát doma na nulu. Jedním inkasovaným gólem by se všechno otočilo,“ pravil trenér Vrba.

Vzhledem k tomu, co Plzeň za posledních osm let v pohárech zažila, se hodí zavzpomínat. Zatím jen v roce 2014 se nedokázala prokousat skrz letní kvalifikační síto do základní skupiny, což by současná parta měla brát jako inspiraci. I když kromě obránce Limberského nikdo další nepamatuje začátek plzeňské pohádky, klub zůstává nacucaný sebevědomím.

I proti favorizovanému Pireu bylo znát, že se Plzeň nebojí. Naopak si vyčítala, že žádnou z nadějných příležitost neproměnila. „Zápasu by slušelo naše vítězství,“ tvrdil záložník Jan Kopic.

Asi ano. Už kvůli tomu, že Pireus ani jednou nevystřelil na plzeňskou branku.

Rozhodne se během odvety. Pokud by se Plzni podařilo v divokém Pireu postoupit, bude mít zaručený podzim v pohárech, což je jednoznačný klubový cíl. Vymodleným benefitem může být Liga mistrů, s níž se pojí základní odměna 400 milionů korun.

I Evropská liga, která nabízí zhruba čtvrtinové odměny, by se Plzni zamlouvala.

Šance na pohárový podzim určitě existuje. Vlastně stačí po víkendu vyřadit Pireus.

Potom by na Viktorii čekal turecký Basaksehir.

Pokud by mužstvo úterní odvetu nezvládlo, propadne se do kvalifikace o Evropskou ligu, kde už je třetí předkolo rovněž rozlosované. Plzeň by potkala Antverpy v souboji o přežití v pohárech.

I proto se hodí, aby Plzeň v úterý uspěla. Všechno by pak měla snazší.