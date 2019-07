Slovenský Kanté pro Plzeň dýchá. Už moc zápasů nebude, ví Hrošovský

Znovu ukázal, jak je pro tým důležitý. Nenahraditelný, podobný typ hráče v české lize není.

Slovenský Kanté. Týmový, neúnavný, houževnatý, šikovný, hbitý. Rozehrává, brání, útočí. Je typologicky podobným fotbalistou jako francouzský mistr světa z Chelsea.

„Kdyby pro nás nebyl důležitý, tak by ho asi nechtěl zahraniční klub za nadstandardních podmínek,“ zdůraznil trenér Pavel Vrba po úterní bezbrankové remíze v úvodním utkání 2. předkola Ligy mistrů.

Hrošovský počítá poslední dny ve Viktorii Plzeň, než odejde do Genku. V pohárech se doma ukáže určitě jednou, to je jistota.

Ať už v 3. předkole Champions League, nebo ve stejné fázi Evropské ligy. Záleží, jak Plzeň zvládne odvetu v Řecku.

„Měli jsme šance, abychom ten jeden gól dali a vyhráli. Pak by byl výsledek do odvety lepší. Ale ani nula nula není špatné,“ říkal sedmadvacetiletý záložník.

Už před startem sezony se rozhodlo, že Hrošovský přestoupí do Belgie nejpozději k 31. srpnu. To už končí pohárová předkola i přestupní termín ve většině v západoevropských soutěží.

„Tak jsem si to nastavil v hlavě. Na každý zápas za Plzeň se moc těším, protože už jich moc nebude. Ale prožil jsem tady přece jen pár let a jsem rád, že ještě klubu můžu pomoct.“

V Plzni, kde pravidelně nastupuje už od jara 2014, má poslední úkol. „Postup do základní skupiny pohárů. Minimálně do Evropské ligy. Když vyjde Liga mistrů, bude to super. Kvůli tomu jsem zůstal, abych pomohl,“ zdůraznil.

Když tým přejde přes Pireus, má Hrošovský to minimum splněno. Postupem do 3. předkola Champions League nemistrovské části má klub zajištěnou nejhůř základní skupinu Evropské ligy, pokud by v další fázi kvalifikace Ligy mistrů neuspěl.

Už příští týden v úterý večer bude jasno. „Potřebujeme tam zvládnout začátek zápasu. Když se nám podaří dát gól, tím líp,“ přemítal Hrošovský.

„Soupeř bude doma pod tlakem, očekává se od něj že vyhraje. Bude je to svazovat. My jsme si doma vytvářeli šance, což bylo pozitivní. Ale v odvetě bude důležité, abychom aspoň jednu proměnili.“

Pokud se to Plzni povede, dalším soupeřem v boji o Ligu mistrů bude Istanbul Basaksehir.

V případě neúspěchu na Olympiakosu by českého vicemistra čekal v kvalifikaci Evropské ligy belgický Royal Antverpy. A pak případně ještě poslední předkolo. To platí i pro Champions League.

„Kvalifikace o poháry je psychicky náročnější než třeba vyřazovací fáze na jaře. Ale já se na odvetu do Řecka těším, nula nula fakt není špatný,“ podotkl Hrošovský.