Kdybych se jen podíval... Plzeňský Čermák mohl být hrdinou

Střelu levačkou zlikvidoval pohotově brankář Sá.

„Kdybych to dal víc po zemi, měl by to gólman těžší. Trošku jsem to zvedl, přestože jsem úplně nechtěl. Pak na mě křičel Krmi (Michael Krmenčík), takže je škoda, že mi to trochu nesjelo přes placírku, protože on by byl na zadní tyči sám a jen by míč doklepl. Nestihl jsem se podívat, jestli tam někdo je,“ litoval.

Úvodní utkání 2. předkola Ligy mistrů s fotbalisty Olympiakosu Pireus tedy skončilo remízou 0:0.

Vyhlídky Viktorie před odvetou? Ani skvělé, ani beznadějné.

„Tam to bude ještě těžší, atmosféra v Řecku bude určitě bouřlivější, ale zase třeba budeme mít více prostoru do ofenzivy. Tentokrát tomu chyběla kvalita a trochu štěstí,“ přemítal Čermák.

A to Olympiakos nehrál v nejsilnějším možném složení. Kvůli problémům s kolenem chyběl obvyklý kapitán a lídr Kostas Fortunis, po dvaceti minutách se navíc zranil velezkušený stoper Avraam Papadopulos a musel střídat.

V Pireu se dá navíc očekávat pořádné vedro. „Asi tam bude ještě tepleji než u nás. Bude to náročnější, ale naštěstí se hraje až od půl desáté večer, takže sluníčko už svítit nebude,“ hledal pozitiva čtyřiadvacetiletý podhrotový hráč.

Plán Plzně je jasný: k postupu potřebuje gól. Pokud se bude bezbranková remíza opakovat, rozhodne až prodloužení, případně penaltový rozstřel.