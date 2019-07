Maskovaný rozbíječ. S Olympiakosem se dá hrát, ví plzeňský Kalvach

Se zlomeným nosem, unavený, pokopaný...

Přesto je na něm vidět, že si svou roli užívá. Vedle Patrika Hrošovského má větší volnost a může si s klidem dovolit zaútočit. Do mužstva zapadl, okamžitě se usídlil v základní sestavě.

Byl pro vás osobně duel s Olympiakosem takový plzeňský křest ohněm?

Trošku jo. Byla to moje první zkušenost s předkolem Ligy mistrů, hodně náročné. Kdybychom dali nějakou branku, tak by to bylo do odvety určitě lepší, ale takhle tam jedeme s tím, že jsme doma ani neinkasovali. Máme šanci postoupit.

Pocítil jste rozdíl v tempu oproti české lize?

Bylo to znát, navíc bylo horko. Olympiakos má velkou individuální kvalitu, takže každá ztráta nás hodně bolela dozadu. Na to si musíme dávat pozor.

Jak náročné bylo rozbíjet kombinace Valbueny s Podencem, kteří tvořili hru protivníka?

Jsou to malí hráči, velmi dobře technicky vybavení. Být vzadu kompaktní bylo hodně důležité, museli jsme zhušťovat prostor a zkoušet dát nějaký gól z brejku, ale přesvědčili jsme se, že když jsme zachovali klid a dostali jsme se přes jejich prvotní tlak, tak se s nimi dalo hrát.

A vy sám jste se jako první dostal do šance, jenže rána vám nesedla.

Trochu jsem to přeběhl, mohl jsem si víc počkat. Trefoval jsem míč velké výšky. Kdybych vydržel, tak by mi třeba spadl na nohu.

Teď se musíte začít chystat na peklo při odvetě v Pireu.

Určitě tam bude bouřlivá atmosféra, ani počasí nám nebude hrát moc do karet. Musíme se dobře připravit, nevnímat to. Mám z minulého roku akorát zkušenost ze Sevilly, možná to bude podobné.

Obličej vám stále chrání kryt, omezuje vás to nějak?

Už jsem hrál s maskou v Liberci, od minulého týdne s ní i trénuji. Zvykl jsem si, nijak mi to nevadí.

Užíváte si, že máte v Plzni větší ofenzivní volnost, než jste míval v Olomouci?

Je to trošku jiné. Hrajeme s Hrošem dvě pozice šestky, takže když se vystřídáme, tak můžu doplnit útok. Myslím si, že nám to vyhovuje.

S Patrikem Hrošovským si tedy ve středu zálohy rozumíte?

Je to skvělý hráč a jsem rád, že nám v předkolech ještě pomůže.