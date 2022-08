Od tří do jedenácti tisíc. Plzeň zveřejnila balíčky lístků na Ligu mistrů

Na taháky s Barcelonou, Bayernem Mnichov a Interem Milán nachystala fotbalová Plzeň balíčky vstupenek, které mohou za výhodnější ceny pořídit fanoušci, již chodí do Štruncových sadů pravidelně. Ceny lístků na Ligu mistrů jsou rozdělené do čtyř kategorií - pro permanentkáře od tří do devíti tisíc, pro ostatní od čtyř do jedenácti. Na ty se ale nejspíš vůbec nedostane.